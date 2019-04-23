Главный раввин пожелал Зеленскому вывести Украину из непростой ситуации
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Вторник, 23 апреля 2019, 12:49
Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Азман поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента.
Соответствующее письмо он опубликовал в Facebook.
"Сегодня в Ваших руках оказались все возможности для того, чтобы вывести Украину из такого непростого, затруднительного положения, и поднять ее до уровня лидирующих стран мира", - пишет раввин.
Также он пожелал Зеленскому "идти по пути честности и правды" и "сделать Украину успешной и процветающей".
Моше Реувен Азман заверил победителя, что еврейская община Украины сделает все возможное, чтобы помочь ему в этом.
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