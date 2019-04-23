Главный раввин пожелал Зеленскому вывести Украину из непростой ситуации

3793 просмотра
Вторник, 23 апреля 2019, 12:49

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Азман поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента.

Соответствующее письмо он опубликовал в Facebook.

"Сегодня в Ваших руках оказались все возможности для того, чтобы вывести Украину из такого непростого, затруднительного положения, и поднять ее до уровня лидирующих стран мира", - пишет раввин.

Также он пожелал Зеленскому "идти по пути честности и правды" и "сделать Украину успешной и процветающей".

Моше Реувен Азман заверил победителя, что еврейская община Украины сделает все возможное, чтобы помочь ему в этом.

 

Украинская правда

Темы: Зеленский выборы президента 2019 евреи
powered by lun.ua
Материалы по теме
Гройсман говорит, что готов сотрудничать с Зеленским, но есть условие 23 апреля 2019, 12:36
Волкер поддержал прямые переговоры Зеленского и Путина 23 апреля 2019, 12:33
Премьер Венгрии написал Зеленскому письмо 23 апреля 2019, 11:42
Все новости
Главные новости
ГБР пришло с обысками в НАБУ
Судьи, принимавшие решение по "Привату", требуют импичмента Порошенко
В Раде обратились с требованиями к Зеленскому
Москаль уходит в отставку
Все новости
Культура

Как это – быть солисткой одной из лучших опер в мире

исследование

Многозадачность разрушает наш мозг

психология

7 способов сосредоточиться, успокоиться и мотивировать себя

психология

6 признаков того, что вы застряли в рутине отношений и советы, как это исправить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів