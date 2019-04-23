Главный раввин пожелал Зеленскому вывести Украину из непростой ситуации

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Азман поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента.

Соответствующее письмо он опубликовал в Facebook.

"Сегодня в Ваших руках оказались все возможности для того, чтобы вывести Украину из такого непростого, затруднительного положения, и поднять ее до уровня лидирующих стран мира", - пишет раввин.

Также он пожелал Зеленскому "идти по пути честности и правды" и "сделать Украину успешной и процветающей".

Моше Реувен Азман заверил победителя, что еврейская община Украины сделает все возможное, чтобы помочь ему в этом.