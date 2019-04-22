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Меркель запросила Зеленського в Берлін і пообіцяла підтримку Україні

Понеділок, 22 квітня 2019, 12:08

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента, пообіцявши Україні подальшу підтримку уряду Німеччини.

Про це йдеться у повідомленні на сайті канцлера Німеччини, розміщеному в понеділок.

"Щиро вітаю з обранням на пост президента України", - зазначила Ангела Меркель.

Вона підкреслила, що з часу Революції гідності двосторонні відносини між Україною та Німеччиною істотно активізувалися як в політичному, так і в економічному, соціальному та культурному плані.

"Стабілізація України та мирне врегулювання конфлікту є для мене так само важливими, як і проведення ключових реформ судової системи, децентралізації і боротьби з корупцією", - зазначила Меркель.

Канцлер Німеччини підкреслила, що Берлін і надалі буде підтримувати Україну у боротьбі за її територіальну цілісність.

"Уряд Німеччини і в майбутньому продовжить активно підтримувати Україну, особливо в її праві на суверенітет і територіальну цілісність", - зазначила канцлер.

Вона додала, що була б рада незабаром прийняти Зеленського в Берліні. "Бажаю вам удачі і успіхів у вирішенні поставлених перед вами завдань", - завершила привітання Меркель.

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Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
  • Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.  
  • Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Європейська правда

Теми: МеркельЗеленськийвибори президента 2019УкраїнаНімеччина
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