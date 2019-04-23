Глава РПЦ висловив очікування від президентства Зеленського

Предстоятель Російської православної церкви Кирил висловив надію, що президентство Володимира Зеленського дозволить подолати "релігійні протиріччя в Україні".

Про це це повідомляє ТАСС.

Зазначається, що Кирил привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах и висловив надію на "завершення скорботного періоду утисків і дискримінації громадян України, які належать до Української православної церкви".

На думку глави РПЦ, новий президент України має шанс увійти в історію як "об'єднувач країни".

"Народ України, який підтримав вашу кандидатуру, пов'язує з вами великі надії на зміни життя на краще. Вам даний історичний шанс об'єднати націю і внести особистий внесок у вирішення економічних і соціальних проблем в країні, в подолання існуючих конфліктів і розколів", - сказав Кирил.

Повідомляється, що він побажав Зеленському "божої допомоги в добрих справах".

Нагадаємо: