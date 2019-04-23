Глава РПЦ висловив очікування від президентства Зеленського
Предстоятель Російської православної церкви Кирил висловив надію, що президентство Володимира Зеленського дозволить подолати "релігійні протиріччя в Україні".
Про це це повідомляє ТАСС.
Зазначається, що Кирил привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах и висловив надію на "завершення скорботного періоду утисків і дискримінації громадян України, які належать до Української православної церкви".
На думку глави РПЦ, новий президент України має шанс увійти в історію як "об'єднувач країни".
"Народ України, який підтримав вашу кандидатуру, пов'язує з вами великі надії на зміни життя на краще. Вам даний історичний шанс об'єднати націю і внести особистий внесок у вирішення економічних і соціальних проблем в країні, в подолання існуючих конфліктів і розколів", - сказав Кирил.
Повідомляється, що він побажав Зеленському "божої допомоги в добрих справах".
Нагадаємо:
- Раніше Зеленського привітав і благословив глава Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій, який заявив, що новообраний президент може розраховувати на підтримку УПЦ МП.
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- Відповідно до підрахунків ЦВК, за Зеленського віддали голоси понад 73% українців, за Петра Порошенка - майже 25%.
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