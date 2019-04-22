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Онуфрій благословив Зеленського і пообіцяв свою підтримку

Понеділок, 22 квітня 2019, 10:26

Глава Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій привітав Володимира Зеленського з обранням на посаду президента України і заявив, що він може розраховувати на підтримку УПЦ МП.

Про це повідомляє прес-служба церкви.

За його словами, впевнена перемога Зеленського на виборах є ознакою того, що заявлені ним пріоритети розвитку країни співпадають з надіями та прагненнями українців, які прагнуть єдності, миру і процвітання, а також "викорінення всього того, що вносить розбрат та ворожнечу всередину Української держави".

"Впевнений, що Ваше служіння на посаді президента України буде виступати гарантом дотримання державною владою Конституції, визначеного основним законом принципу невтручання держави у справи церкви, а також прав та свобод віруючих усіх конфесій", - сказав Онуфрій.

"Ви можете розраховувати на безумовну підтримку Української православної церкви в усіх питаннях, які сприятимуть утвердженню та розвитку духовних і моральних цінностей українського суспільства", - додав він.

Також глава УПЦ МП дав своє благословення Зеленському на його "новому і відповідальному шляху служіння Україні та її народові".

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
  • Центральна виборча комісія опрацювала 94.86% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.18% голосів, Петро Порошенко - 24.49%.
  • Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що вибори президента України відбулися, і в України і РФ з'явився шанс на "відродження вбитої економічної взаємодії".
  • Раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії", а в РПЦ заявили, що чинний президент Петро Порошенко "отримав те, що заслужив".
  • Зеленського вже привітав президент США, Франції, Білорусі та інші світові лідери.

Українська правда

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Теми: церкваЗеленськийвибори президента 2019
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