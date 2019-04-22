Онуфрій благословив Зеленського і пообіцяв свою підтримку

Глава Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій привітав Володимира Зеленського з обранням на посаду президента України і заявив, що він може розраховувати на підтримку УПЦ МП.

Про це повідомляє прес-служба церкви.

За його словами, впевнена перемога Зеленського на виборах є ознакою того, що заявлені ним пріоритети розвитку країни співпадають з надіями та прагненнями українців, які прагнуть єдності, миру і процвітання, а також "викорінення всього того, що вносить розбрат та ворожнечу всередину Української держави".

"Впевнений, що Ваше служіння на посаді президента України буде виступати гарантом дотримання державною владою Конституції, визначеного основним законом принципу невтручання держави у справи церкви, а також прав та свобод віруючих усіх конфесій", - сказав Онуфрій.

"Ви можете розраховувати на безумовну підтримку Української православної церкви в усіх питаннях, які сприятимуть утвердженню та розвитку духовних і моральних цінностей українського суспільства", - додав він.

Також глава УПЦ МП дав своє благословення Зеленському на його "новому і відповідальному шляху служіння Україні та її народові".

Нагадаємо: