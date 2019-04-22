Онуфрій благословив Зеленського і пообіцяв свою підтримку

20824 перегляди
Понеділок, 22 квітня 2019, 10:26

Глава Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій привітав Володимира Зеленського з обранням на посаду президента України і заявив, що він може розраховувати на підтримку УПЦ МП.

Про це повідомляє прес-служба церкви.

За його словами, впевнена перемога Зеленського на виборах є ознакою того, що заявлені ним пріоритети розвитку країни співпадають з надіями та прагненнями українців, які прагнуть єдності, миру і процвітання, а також "викорінення всього того, що вносить розбрат та ворожнечу всередину Української держави".

"Впевнений, що Ваше служіння на посаді президента України буде виступати гарантом дотримання державною владою Конституції, визначеного основним законом принципу невтручання держави у справи церкви, а також прав та свобод віруючих усіх конфесій", - сказав Онуфрій.

"Ви можете розраховувати на безумовну підтримку Української православної церкви в усіх питаннях, які сприятимуть утвердженню та розвитку духовних і моральних цінностей українського суспільства", - додав він.

Також глава УПЦ МП дав своє благословення Зеленському на його "новому і відповідальному шляху служіння Україні та її народові".

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
  • Центральна виборча комісія опрацювала 94.86% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.18% голосів, Петро Порошенко - 24.49%.
  • Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що вибори президента України відбулися, і в України і РФ з'явився шанс на "відродження вбитої економічної взаємодії".
  • Раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії", а в РПЦ заявили, що чинний президент Петро Порошенко "отримав те, що заслужив".
  • Зеленського вже привітав президент США, Франції, Білорусі та інші світові лідери.

Українська правда

Теми: церква Зеленський вибори президента 2019
powered by lun.ua
Матеріали за темою
КС відкрив провадження щодо обов’язкового перейменування УПЦ МП 20 квітня 2019, 16:26
Філарет: На виборах треба голосувати за збереження Української Держави 19 квітня 2019, 08:02
Кремль шантажує інші Церкви, щоб вони не визнали ПЦУ – Епіфаній 11 квітня 2019, 13:56
Усі новини
Головні новини
Гройсман залишить команду Порошенка і піде на вибори з іншою політичною силою
"Нафтогаз" погодив із урядом зменшення ціни на газ для населення
Голова Миколаївської ОДА йде у відставку
Порошенко мінімально переміг Зеленського серед військових на передовій
Усі новини
Культура

Як це – бути солісткою однієї з найкращих опер у світі

психологія

7 способів зосередитися, заспокоїтися та мотивувати себе

психологія

6 ознак того, що ви застрягли в рутині стосунків і поради, як це виправити

здоров'я

Чим шкодить кава, від чого вона рятує та скільки її ліпше пити