Глава РПЦ высказал ожидания от президентства Зеленского
Предстоятель Российской православной церкви Кирилл выразил надежду, что президентство Владимира Зеленского позволит преодолеть "религиозные противоречия в Украине".
Об этом этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Кирилл поздравил Зеленского с победой на президентских выборах ы выразил надежду на "завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви".
По мнению главы РПЦ, новый президент Украины имеет шанс войти в историю как "объединитель страны".
"Народ Украины, поддержавший вашу кандидатуру, связывает с вами большие надежды на изменения жизни к лучшему. Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений", - сказал Кирилл.
Сообщается, что он пожелал Зеленскому "божьей помощи в добрых делах".
Напомним:
- Ранее Зеленского поздравил и благословил глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий, который заявил, что новоизбранный президент может рассчитывать на поддержку УПЦ МП.
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- Согласно подсчетам ЦИК, за Зеленского отдали голоса более 73% украинский, при Петре Порошенко - почти 25%.