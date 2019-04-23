Глава РПЦ высказал ожидания от президентства Зеленского

Предстоятель Российской православной церкви Кирилл выразил надежду, что президентство Владимира Зеленского позволит преодолеть "религиозные противоречия в Украине".

Об этом этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Кирилл поздравил Зеленского с победой на президентских выборах ы выразил надежду на "завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви".

По мнению главы РПЦ, новый президент Украины имеет шанс войти в историю как "объединитель страны".

"Народ Украины, поддержавший вашу кандидатуру, связывает с вами большие надежды на изменения жизни к лучшему. Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений", - сказал Кирилл.

Сообщается, что он пожелал Зеленскому "божьей помощи в добрых делах".

Напомним: