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Глава РПЦ высказал ожидания от президентства Зеленского

Вторник, 23 апреля 2019, 13:10

Предстоятель Российской православной церкви Кирилл выразил надежду, что президентство Владимира Зеленского позволит преодолеть "религиозные противоречия в Украине".

Об этом этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Кирилл поздравил Зеленского с победой на президентских выборах ы выразил надежду на  "завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви".

По мнению главы РПЦ, новый президент Украины имеет шанс войти в историю как "объединитель страны".

"Народ Украины, поддержавший вашу кандидатуру, связывает с вами большие надежды на изменения жизни к лучшему. Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений", - сказал Кирилл.

Сообщается, что он пожелал Зеленскому "божьей помощи в добрых делах".

Напомним:

  • Ранее Зеленского поздравил и благословил глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий, который заявил, что новоизбранный президент может рассчитывать на поддержку УПЦ МП.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно подсчетам ЦИК, за Зеленского отдали голоса более 73% украинский, при Петре Порошенко - почти 25%.

Темы: РосcияцерковьЗеленскийпрезидент
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