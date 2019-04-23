Екс-мер Чернівців повернув собі посаду через суд

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Вівторок, 23 квітня 2019, 13:15

Чернівецький окружний адміністративний суд поновив на посаді мера Чернівців Олексія Каспрука.

Про рішення суду повідомляє у вівторок "UA: Буковина".

"Рішення про дострокову відставку Олексія Каспрука визнали незаконним. Таке рішення виніс Чернівецький окружний адміністративний суд за позовом екс-міського голови проти міської ради.

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Нагадаємо:

  • Чернівецька міська рада проголосувала за дострокову відставку мера Олексія Каспрука на сесії 26 липня 2018 року.

Теми: Чернівці суд
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