Екс-мер Чернівців повернув собі посаду через суд

Чернівецький окружний адміністративний суд поновив на посаді мера Чернівців Олексія Каспрука.

Про рішення суду повідомляє у вівторок "UA: Буковина".

"Рішення про дострокову відставку Олексія Каспрука визнали незаконним. Таке рішення виніс Чернівецький окружний адміністративний суд за позовом екс-міського голови проти міської ради.

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