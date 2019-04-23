Екс-мер Чернівців повернув собі посаду через суд
Вівторок, 23 квітня 2019, 13:15
Чернівецький окружний адміністративний суд поновив на посаді мера Чернівців Олексія Каспрука.
Про рішення суду повідомляє у вівторок "UA: Буковина".
"Рішення про дострокову відставку Олексія Каспрука визнали незаконним. Таке рішення виніс Чернівецький окружний адміністративний суд за позовом екс-міського голови проти міської ради.
Читайте також: Фірташ vs Яценюк. Чому знову скинули мера в Чернівцях
Нагадаємо:
- Чернівецька міська рада проголосувала за дострокову відставку мера Олексія Каспрука на сесії 26 липня 2018 року.