Экс-мэр Черновцов вернул себе должность через суд

Черновицкий окружной административный суд восстановил в должности мэра Черновцов Алексея Каспрука.

О решении суда сообщает во вторник "UA: Буковина".

"Решение о досрочной отставке Алексея Каспрука признали незаконным. Такое решение вынес Черновицкий окружной административный суд по иску экс-мэра против городского совета", - говорится в сообщении.

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Напомним: