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Экс-мэр Черновцов вернул себе должность через суд

Вторник, 23 апреля 2019, 13:15

Черновицкий окружной административный суд восстановил в должности мэра Черновцов Алексея Каспрука.

О решении суда сообщает во вторник "UA: Буковина".

"Решение о досрочной отставке Алексея Каспрука признали незаконным. Такое решение вынес Черновицкий окружной административный суд по иску экс-мэра против городского совета", - говорится в сообщении.

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Напомним:

  • Черновицкий городской совет проголосовал за досрочную отставку мэра Алексея Каспрука на сессии 26 июля 2018 года.

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Темы: Черновцысуд
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