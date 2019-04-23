Экс-мэр Черновцов вернул себе должность через суд
Вторник, 23 апреля 2019, 13:15
Черновицкий окружной административный суд восстановил в должности мэра Черновцов Алексея Каспрука.
О решении суда сообщает во вторник "UA: Буковина".
"Решение о досрочной отставке Алексея Каспрука признали незаконным. Такое решение вынес Черновицкий окружной административный суд по иску экс-мэра против городского совета", - говорится в сообщении.
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Напомним:
- Черновицкий городской совет проголосовал за досрочную отставку мэра Алексея Каспрука на сессии 26 июля 2018 года.