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Вакарчук анонсував "демократичний концерт"

Вівторок, 23 квітня 2019, 13:20
Вакарчук анонсував демократичний концерт

Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук запропонував провести концерт на території Національного комплексу "Експоцентр України", більш відомого як ВДНГ, у День Києва 26 травня.

Відповідне відео з пропозицією він опублікував 23 квітня на сторінці гурту у Facebook.

"Я тут ішов поруч і подумав, а чому б тут не зробити несподівано концерт групи "Океан Ельзи", наприклад, на День Києва, 26 травня", - сказав Вакарчук з галявини на ВДНГ.

За його словами, непогано було б "поставити сцену на 360 градусів, зробити її доступною для перегляду, зробити одну суцільну фан-зону, ніяких сидячих місць, ніякої віп-зони".

"Демократичний концерт з демократичними цінами в демократичній країні", - додав співак.

На його думку, це гарна ідея, але про неї ще не знають шанувальники і музиканти "Океану Ельзи".

Вакарчук також запропонував назвати концерт "Океан не мовчить".

"Океан не мовчить, не мовчіть і Ви", - резюмував вокаліст і закликав підтримати ідею у коментарях до відео.

Читайте також: "Святослав Вакарчук: Я ніколи не заявляв, що збираюся йти на президентські вибори. Я нікому нічого не обіцяв"

Нагадаємо:

  • У березні, за даними опитування "Рейтинг", майже кожен п’ятий українець хотів би, щоб співак Святослав Вакарчук взяв участь у президентських виборах.
  • Співак заявив, що у 2019 році не братиме участі у президентських виборах, але буде працювати над змінами у країні. Можливо, музикант збирається брати участь у парламентських виборах восени.
  • 21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Після опрацювання 99,97% протоколів, перше місце і крісло майбутнього президента займає шоумен Володимир Зеленський.
  • Кандидат у президенти і глава держави Петро Порошенко визнав поразку і привітав свого опонента з перемогою на виборах.

Українська правда

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Теми: ВакарчукмузикаКиїв
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