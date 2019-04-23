Вакарчук анонсував "демократичний концерт"

Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук запропонував провести концерт на території Національного комплексу "Експоцентр України", більш відомого як ВДНГ, у День Києва 26 травня.

Відповідне відео з пропозицією він опублікував 23 квітня на сторінці гурту у Facebook.

"Я тут ішов поруч і подумав, а чому б тут не зробити несподівано концерт групи "Океан Ельзи", наприклад, на День Києва, 26 травня", - сказав Вакарчук з галявини на ВДНГ.

За його словами, непогано було б "поставити сцену на 360 градусів, зробити її доступною для перегляду, зробити одну суцільну фан-зону, ніяких сидячих місць, ніякої віп-зони".

"Демократичний концерт з демократичними цінами в демократичній країні", - додав співак.

На його думку, це гарна ідея, але про неї ще не знають шанувальники і музиканти "Океану Ельзи".

Вакарчук також запропонував назвати концерт "Океан не мовчить".

"Океан не мовчить, не мовчіть і Ви", - резюмував вокаліст і закликав підтримати ідею у коментарях до відео.

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