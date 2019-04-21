Порошенко визнав поразку і привітає Зеленського

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Неділя, 21 квітня 2019, 20:24
Ельдар Сарахман, УП

Кандидат у президенти Петро Порошенко сказав, що подзвонить своєму опоненту Володимиру Зеленському, щоб привітати його після оголошення результатів національного екзит-полу, за результатами якого Зеленський переміг Порошенка.

Про це він заявив 21 квітня після закриття виборчих дільниць.

"Ніколи не здавайся, чую я і зараз, коли бачу ці результати екзит-полів, а вони очевидні і дають підстави подзвонити зараз моєму опоненту і привітати його", - сказав Порошенко.

За його словами, він зробить, як в цивілізованих європейських демократичних країнах, бо "завтра настане 22 квітня і нам треба об'єднатися і боронити Україну".

"Вже наступного місяця я залишу пост глави держави, так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення", - додав він.

 

Порошенко звернувся до своєї команди, України та закликав "ніколи не здаватися".

"Ніколи. Ніколи. Ніколи. Ніколи не здавайся, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду, саме цими словами Вінстона Черчелля я завжди керувався", - звернувся Порошенко.

"Ніколи не здавайся, чув я в 2014 році, коли отримав від Януковича пограбовану країну. Країну, на яку сунула путінська орда, коли закордонні лідери дзвонили не привітати, а висловити співчуття. Казали, що жодна країна світу не стоїть і не стояла перед такими викликами. Тоді охочих стати президентом було набагато менше", - додав Порошенко.

"Ніколи не здавайся чув я, коли ухвалював рішення ще раз кандидувати в президенти-2019, і ясно ж було наскільки запеклою буде боротьба", - сказав президент.

Порошенка в залі зустріли довгими оплесками.

Тим часом, команда Зеленського святкує після оголошення результатів екзит-полів, а сам Зеленський заявив, що "все можливо" і він не підведе українців.

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Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні обирають нового президента. До другого туру виборів пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
  • Виборчі дільниці закрилися о 20.00. 
  • За результатами національного екзит-полу станом на 18.00 Володимир Зеленський (73,2%) випереджає Порошенка (25,3%) у другому турі майже на 50 відсоткових пункти.

Альона Мазуренко, УП

Теми: Порошенко Зеленський вибори президента 2019


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