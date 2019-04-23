Вакарчук анонсировал "демократический концерт"

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук предложил провести концерт на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", более известного как ВДНХ, в День Киева 26 мая.

Соответствующее видео с предложением он опубликовал 23 апреля на странице группы в Facebook.

"Я здесь шел рядом и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы "Океан Эльзы", например, на День Киева, 26 мая", - сказал Вакарчук с поляны на ВДНХ.

По его словам, неплохо было бы "поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, никаких сидячих мест, никакой вип-зоны".

"Демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране", - добавил певец.

По его мнению, это хорошая идея, но о ней еще не знают поклонники и музыканты "Океана Эльзы".

Вакарчук также предложил назвать концерт "Океан не молчит".

"Океан не молчит, не молчите и Вы", - резюмировал вокалист и призвал поддержать идею в комментариях к видео.

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Напомним: