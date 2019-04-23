Вакарчук анонсировал "демократический концерт"
Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук предложил провести концерт на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", более известного как ВДНХ, в День Киева 26 мая.
Соответствующее видео с предложением он опубликовал 23 апреля на странице группы в Facebook.
"Я здесь шел рядом и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы "Океан Эльзы", например, на День Киева, 26 мая", - сказал Вакарчук с поляны на ВДНХ.
По его словам, неплохо было бы "поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, никаких сидячих мест, никакой вип-зоны".
"Демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране", - добавил певец.
По его мнению, это хорошая идея, но о ней еще не знают поклонники и музыканты "Океана Эльзы".
Вакарчук также предложил назвать концерт "Океан не молчит".
"Океан не молчит, не молчите и Вы", - резюмировал вокалист и призвал поддержать идею в комментариях к видео.
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Напомним:
- В марте, по данным опроса "Рейтинг", почти каждый пятый украинец хотел бы, чтобы певец Святослав Вакарчук принял участие в президентских выборах.
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