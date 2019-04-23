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Вакарчук анонсировал "демократический концерт"

Вторник, 23 апреля 2019, 13:20
Вакарчук анонсировал демократический концерт

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук предложил провести концерт на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", более известного как ВДНХ, в День Киева 26 мая.

Соответствующее видео с предложением он опубликовал 23 апреля на странице группы в Facebook.

"Я здесь шел рядом и подумал, а почему бы здесь не сделать неожиданно концерт группы "Океан Эльзы", например, на День Киева, 26 мая", - сказал Вакарчук с поляны на ВДНХ.

По его словам, неплохо было бы "поставить сцену на 360 градусов, сделать ее доступной для просмотра, сделать одну сплошную фан-зону, никаких сидячих мест, никакой вип-зоны".

"Демократический концерт с демократичными ценами в демократической стране", - добавил певец.

По его мнению, это хорошая идея, но о ней еще не знают поклонники и музыканты "Океана Эльзы".

Вакарчук также предложил назвать концерт "Океан не молчит".

"Океан не молчит, не молчите и Вы", - резюмировал вокалист и призвал поддержать идею в комментариях к видео.

Читайте также: "Святослав Вакарчук: Я никогда не заявлял, что собираюсь идти на президентские выборы. Я никому ничего не обещал"

Напомним:

  • В марте, по данным опроса "Рейтинг", почти каждый пятый украинец хотел бы, чтобы певец Святослав Вакарчук принял участие в президентских выборах.
  • Певец заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране. Возможно, музыкант собирается участвовать в парламентских выборах осенью.
  • 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 99,97% протоколов первое место и кресло будущего президента занимает шоумен Владимир Зеленский.
  • Кандидат в президенты и глава государства Петр Порошенкопризнал поражение и поздравил своего оппонента с победой на выборах.

Украинская правда

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Темы: ВакарчукмузыкаКиев
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