У Порошенка сподіваються, що перебіжчиків з БПП до Зеленського буде небагато

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка та представник президента у Верховній раді Ірина Луценко заявила, що сподівається, що буде небагато нардепів, які захочуть працювати у команді Володимира Зеленського та вийдуть із фракції БПП.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає "Укрінформ".

"Я думаю, що такі заяви ніхто, дивлячись в очі, робити не буде. Але, звичайно, що вони будуть. Я маю надію, що таких депутатів буде небагато", - сказала Луценко.

За її словами, українська політика, як і політика будь-якої країни, не захищена від того, "що будуть зрадники, що будуть люди, в яких здали нерви, які не хочуть йти в опозицію, а будуть хотіти працювати з командою Зеленського".

"Це нормальна ситуація наявності зрадників, які є в будь-якій команді, які можуть бути і в будь-який час. Почнімо з того, що, наприклад, із "Самопомочі", починаючи з перших місяців, уже відділилася частина команди, протягом п’яти років від них відділялися їхні члени", - пояснила Луценко.

"У нас також із нашої фракції були "європіонери" чи "єврооптимісти", які говорили про те, що зайшли в політичну силу "Блок Петра Порошенка" як на підніжку старого трамваю. І де тепер та політична сила, і де тепер той Лещенко, від якого відхрещується Зеленський, кажучи, що він не є членом його команди? А доля зрадників завжди буде долею зрадників – і це має залишитися на їхній політичній совісті", - додала нардеп.

Вона зазначила, що висновок мають зробити виборці, подивитися, хто захищає їхній вибір.

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