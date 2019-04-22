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Порошенко: Ми вернемось на Банкову після наступних виборів

Понеділок, 22 квітня 2019, 19:49
Порошенко: Ми вернемось на Банкову після наступних виборів
АП

Біля Адміністрації президента зібралися прихильники президента Петра Порошенка, який згодом вийшов до них і подякував за підтримку.

Порошенко вийшов з адміністрації разом із дружиною Мариною до людей, які скандували "дякуємо".

"Дорогі українці, і я вам дякую. Всі, хто прийшов зараз на вулицю Банкову. Українці по-різному проводжали президентів: у 2004 під час нашої Помаранчевої революції, у 2014 році під час Революції Гідності, але такого, як зараз Україна ще не бачила. Це стало можливим завдяки вам", - почав президент.

Він сказав, що напередодні у Мистецькому арсеналі звернувся до українців зі словами британського прем’єра Вінстона Черчилля, лейтмотив яких був ніколи не здавайся.

"А ще Черчилль сказав, що перемога – це дорога від поразки до поразки. Це нам не підходить. Ми будемо рухатися від перемоги через поразку і до нової перемоги", - наголосив Порошенко.

"Ми об’єднуємося для того, щоб забезпечити наші спільні перемоги вже в найближчому майбутньому. Спільно ми йдемо перемагати на парламентські вибори. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову після наступних президентських виборів", - заявив Порошенко.

 
Валентина Романенко, УП

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Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • Згідно з даними екзит-полу, за Зеленського віддали голоси 73% опитаних українців, за Петра Порошенка – 25.5%.
  • Президент Петро Порошенко сказав, що він і його команда готові допомагати в перехідний період новому президенту Володимиру Зеленському.  
  • Пізніше Порошенко привітав свого опонента шоумена Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкоакції
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