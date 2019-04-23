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У Порошенко надеются, что перебежчиков из БПП к Зеленскому будет немного

Вторник, 23 апреля 2019, 13:56

Народный депутат от Блока Петра Порошенко и представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что надеется, что будет немного нардепов, которые захотят работать в команде Владимира Зеленского и выйдут из фракции БПП.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает "Укринформ".

"Я думаю, что такие заявления никто, глядя в глаза, делать не будет. Но, конечно, что они будут. Я надеюсь, что таких депутатов будет немного", - сказала Луценко.

По ее словам, украинская политика, как и политика любой страны, не защищена от того, "что будут предатели, что будут люди, у которых сдали нервы, которые не хотят идти в оппозицию, а будут хотеть работать с командой Зеленского".

"Это нормальная ситуация наличие предателей, которые есть в любой команде, которые могут быть и в любое время. Начнем с того, что, например, с "Самопомощи", начиная с первых месяцев, уже отделилась часть команды, в течение пяти лет от них отделялись их члены", - пояснила Луценко.

"У нас также из нашей фракции были "европионеры" или "еврооптимисты", которые говорили о том, что зашли в политическую силу "Блок Петра Порошенко" как на подножку старого трамвая. И где теперь та политическая сила, и где теперь тот Лещенко, от которого открещивается Зеленский, говоря, что он не является членом его команды? А судьба предателей всегда будет уделом предателей - и это должно остаться на их политической совести", - добавила нардеп.

Она отметила, что вывод должны сделать избиратели, посмотреть, кто защищает их выбор.

Напомним:

  • Ранее президент Украины Петр Порошенко, который оставляет пост, заявил, что он и его политическая сила идут на парламентские выборы.
  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно подсчетам ЦИК, за Зеленского отдали голоса более 73% украинский, при Петре Порошенко - почти 25%.

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Темы: ЛуценкоПорошенкоБППЗеленский
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