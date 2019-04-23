Влада Шрі-Ланки вважає вибухи у країні помстою за теракт в Зеландії
Міністр засобів масової інформації Шрі-Ланки Руван Віджевардене заявив, що вибухи в столиці країни Коломбо і на окраїнах можуть бути помстою місцевих екстремістів за теракт в мечеті Нової Зеландії 15 березня.
Слова міністра передає видання Newsfirst у Twitter.
"Початкові розслідування показують, що суботня атака на Великодні свята була відповіддю місцевих екстремістів на атаку в мечеті у новозеландському місті Крайстчерч", - сказав місцевий міністр.
Initial investigations reveal #EasterSundayAttacksLK were by local extremists in response to the New Zealand #ChristchurchMosqueAttack - @RWijewardene #lka #SriLanka #Parliament— News 1st (@NewsfirstSL) 23 квітня 2019 р.
За його словами, в результаті серії вибухів на Шрі-Ланці уже загинула 321 людина, ще 521 – постраждала від атак.
Водночас, як повідомляє Sky News, терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за атаки на Шрі-Ланці.
Islamic State's Amaq news agency says the group has claimed it is behind the bombings in Sri Lanka which killed at least 310 people including eight British nationals— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 23 квітня 2019 р.
В ніч на 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях. Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин. 22 квітня пролунав ще один вибух.
За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.
У результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.
Нагадаємо:
- 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли у дві мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.
- В результаті теракту загинули 50 осіб.
- Під час стрілянини один з бойовиків вів пряму трансляцію.
- Стрілок Брентон Таррант, який став учасником теракту у мечеті Нової Зеландії, у своєму "маніфесті" згадав Україну.
- Брентона Тарранта арештували. Наступне засідання заплановане 14 червня після судової оцінки його психічного здоров'я.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"