Влада Шрі-Ланки вважає вибухи у країні помстою за теракт в Зеландії

1325 переглядів
Вівторок, 23 квітня 2019, 13:56

Міністр засобів масової інформації Шрі-Ланки Руван Віджевардене заявив, що вибухи в столиці країни Коломбо і на окраїнах можуть бути помстою місцевих екстремістів за теракт в мечеті Нової Зеландії 15 березня.

Слова міністра передає видання Newsfirst у Twitter.

"Початкові розслідування показують, що суботня атака на Великодні свята була відповіддю місцевих екстремістів на атаку в мечеті у новозеландському місті Крайстчерч", - сказав місцевий міністр.

За його словами, в результаті серії вибухів на Шрі-Ланці уже загинула 321 людина, ще 521 – постраждала від атак.

Водночас, як повідомляє Sky News, терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за атаки на Шрі-Ланці.

В ніч на 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях. Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин. 22 квітня пролунав ще один вибух.

За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.

У результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.

Нагадаємо:

  • 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли у дві мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.
  • В результаті теракту загинули 50 осіб.
  • Під час стрілянини один з бойовиків вів пряму трансляцію.
  • Стрілок Брентон Таррант, який став учасником теракту у мечеті Нової Зеландії, у своєму "маніфесті" згадав Україну.
  • Брентона Тарранта арештували. Наступне засідання заплановане 14 червня після судової оцінки його психічного здоров'я.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: теракт вибух
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вибухи на Шрі-Ланці: загинули троє дітей найбагатшого бізнесмена Данії 22 квітня 2019, 12:12
СБУ затримала 7 спецслужбовців РФ, які вчиняли в Україні теракти 17 квітня 2019, 11:47
Луценко про звільнення Савченко і Рубана: Судова система тяжко хвора 16 квітня 2019, 11:04
Усі новини
Головні новини
Вакарчук анонсував "демократичний концерт"
Гонтарева, Філатов і Ложкін не збираються іти на допит у ГПУ
ДБР прийшло з обшуками до НАБУ у справі Гладковського
Судді, які приймали рішення по "Привату", вимагають імпічмент Порошенка
Усі новини
психологія

Як колір носа, щік та підборіддя "видає" наші емоції

їжа

Чорна ікра корисна, але їсти її не варто. Чому?

здоров'я

Фтор: навіщо він нам і де його взяти

їжа

7 овочів, які варто почати їсти, хоч ви їх і ненавидите