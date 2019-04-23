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Влада Шрі-Ланки вважає вибухи у країні помстою за теракт в Зеландії

Вівторок, 23 квітня 2019, 13:56

Міністр засобів масової інформації Шрі-Ланки Руван Віджевардене заявив, що вибухи в столиці країни Коломбо і на окраїнах можуть бути помстою місцевих екстремістів за теракт в мечеті Нової Зеландії 15 березня.

Слова міністра передає видання Newsfirst у Twitter.

"Початкові розслідування показують, що суботня атака на Великодні свята була відповіддю місцевих екстремістів на атаку в мечеті у новозеландському місті Крайстчерч", - сказав місцевий міністр.

За його словами, в результаті серії вибухів на Шрі-Ланці уже загинула 321 людина, ще 521 – постраждала від атак.

Водночас, як повідомляє Sky News, терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за атаки на Шрі-Ланці.

В ніч на 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів у церквах та готелях. Шість вибухів пролунали вранці, ще два сталися за кілька годин. 22 квітня пролунав ще один вибух.

За попередньою інформацією посольства України в Індії, громадян України серед постраждалих немає.

У результаті серії вибухів на Шрі-Ланці загинули громадяни Великої Британії, Нідерландів, Португалії та США.

Нагадаємо:

  • 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч озброєні люди увійшли у дві мечеті Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, заблокували вхідні двері та влаштували стрілянину.
  • В результаті теракту загинули 50 осіб.
  • Під час стрілянини один з бойовиків вів пряму трансляцію.
  • Стрілок Брентон Таррант, який став учасником теракту у мечеті Нової Зеландії, у своєму "маніфесті" згадав Україну.
  • Брентона Тарранта арештували. Наступне засідання заплановане 14 червня після судової оцінки його психічного здоров'я.

Українська правда

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Теми: терактвибух
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