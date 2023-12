Влада Шрі-Ланки вважає вибухи у країні помстою за теракт в Зеландії

Міністр засобів масової інформації Шрі-Ланки Руван Віджевардене заявив, що вибухи в столиці країни Коломбо і на окраїнах можуть бути помстою місцевих екстремістів за теракт в мечеті Нової Зеландії 15 березня.

Слова міністра передає видання Newsfirst у Twitter.

"Початкові розслідування показують, що суботня атака на Великодні свята була відповіддю місцевих екстремістів на атаку в мечеті у новозеландському місті Крайстчерч", - сказав місцевий міністр.

Initial investigations reveal #EasterSundayAttacksLK were by local extremists in response to the New Zealand #ChristchurchMosqueAttack - @RWijewardene #lka #SriLanka #Parliament

За його словами, в результаті серії вибухів на Шрі-Ланці уже загинула 321 людина, ще 521 – постраждала від атак.

Водночас, як повідомляє Sky News, терористи "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за атаки на Шрі-Ланці.

Islamic State's Amaq news agency says the group has claimed it is behind the bombings in Sri Lanka which killed at least 310 people including eight British nationals