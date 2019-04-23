Власти Шри-Ланки считают взрывы в стране местью за теракт в Зеландии

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Вторник, 23 апреля 2019, 13:56

Министр средств массовой информации Шри-Ланки Руван Виджевардене заявил, что взрывы в столице страны Коломбо и на окраинах могут быть местью местных экстремистов за теракт в мечети Новой Зеландии 15 марта.

Слова министра передает издание Newsfirst в Twitter.

"Первоначальные расследования показывают, что субботняя атака на Пасхальные праздники была ответом местных экстремистов на атаку в мечети в новозеландском городе Крайстчерч", - сказал местный министр.

По его словам, в результате серии взрывов на Шри-Ланке уже погиб 321 человек, еще 521 - пострадали от атак.

В то же время, как сообщает Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.

В ночь на воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов. 22 апреля раздался еще один взрыв.

По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.

В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.

Напомним:

  • 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
  • В результате теракта погибли 50 человек.
  • Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
  • Стрелок Брентон Таррант, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" упомянул Украину.
  • Брентона Тарранта, главного подозреваемого в массовой стрельбе в двух мечетях в Крайстчарче, арестовали. Следующее заседание запланировано 14 июня после судебной оценки его психического здоровья.

Украинская правда

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Темы: теракт взрыв
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