Власти Шри-Ланки считают взрывы в стране местью за теракт в Зеландии

Министр средств массовой информации Шри-Ланки Руван Виджевардене заявил, что взрывы в столице страны Коломбо и на окраинах могут быть местью местных экстремистов за теракт в мечети Новой Зеландии 15 марта.

Слова министра передает издание Newsfirst в Twitter.

"Первоначальные расследования показывают, что субботняя атака на Пасхальные праздники была ответом местных экстремистов на атаку в мечети в новозеландском городе Крайстчерч", - сказал местный министр.

Initial investigations reveal #EasterSundayAttacksLK were by local extremists in response to the New Zealand #ChristchurchMosqueAttack - @RWijewardene #lka #SriLanka #Parliament

По его словам, в результате серии взрывов на Шри-Ланке уже погиб 321 человек, еще 521 - пострадали от атак.

В то же время, как сообщает Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.

Islamic State's Amaq news agency says the group has claimed it is behind the bombings in Sri Lanka which killed at least 310 people including eight British nationals