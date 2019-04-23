Власти Шри-Ланки считают взрывы в стране местью за теракт в Зеландии
Министр средств массовой информации Шри-Ланки Руван Виджевардене заявил, что взрывы в столице страны Коломбо и на окраинах могут быть местью местных экстремистов за теракт в мечети Новой Зеландии 15 марта.
Слова министра передает издание Newsfirst в Twitter.
"Первоначальные расследования показывают, что субботняя атака на Пасхальные праздники была ответом местных экстремистов на атаку в мечети в новозеландском городе Крайстчерч", - сказал местный министр.
Initial investigations reveal #EasterSundayAttacksLK were by local extremists in response to the New Zealand #ChristchurchMosqueAttack - @RWijewardene #lka #SriLanka #Parliament— News 1st (@NewsfirstSL) 23 квітня 2019 р.
По его словам, в результате серии взрывов на Шри-Ланке уже погиб 321 человек, еще 521 - пострадали от атак.
В то же время, как сообщает Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.
Islamic State's Amaq news agency says the group has claimed it is behind the bombings in Sri Lanka which killed at least 310 people including eight British nationals— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 23 квітня 2019 р.
В ночь на воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах. Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов. 22 апреля раздался еще один взрыв.
По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.
В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.
Напомним:
- 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и уторили стрельбу.
- В результате теракта погибли 50 человек.
- Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
- Стрелок Брентон Таррант, который стал участником теракта в мечети Новой Зеландии, в своем "манифесте" упомянул Украину.
- Брентона Тарранта, главного подозреваемого в массовой стрельбе в двух мечетях в Крайстчарче, арестовали. Следующее заседание запланировано 14 июня после судебной оценки его психического здоровья.
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