У Києві почали відключати гарячу воду

У столиці розпочали гідравлічні випробування тепломереж для підготовки до наступного опалювального сезону, у зв’язку з чим частині жителів вже відключили гарячу воду.



Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації.

Відзначається, що гідравлічні випробування мереж триватимуть з квітня по серпень включно.

З 22 квітня до 7 травня гарячу воду відключили у частині Шевченківського, Деснянського та Голосіївського районів (загалом 48 житлових будинків, 3 дитячих садки, 2 школи та 1 відомство).

Мова йде про адреси: вулиця Миколи Мурашка, 6, вулиця Печенізька, 18, 2/9, 1/7, 16, 34, 9, 35/43, 4, 6, 8; вулиця Підгірна, 3, 12, 28-А; вулиця Половецька, 14-А, 16, 16а, 16-Б, 29; вулиця Татарська, 6, 20, 21, 23/25, 27/4, 36/5, 38, 7, 3/2, 18-Б; провулок Татарський, 1, 8.

А також: вулиця Отто Шмідта, 26-А, 26-Б, 31; вулиця Білицька, 38-Б; вулиця Кондратюка, 3, 3-А, 5, 7, 8, 6; вулиця Федора Максименка, 4, 4-А, 6; вулиця Міська, 1; провулок Артилерійський, 1-А, 5-Б, 7-9, 7-А, 9-А; вулиця Табірна, 30-32, 34; вулиця Парково-Сирецька, 4; вулиця Марії Капніст, 8/4, 10; проспект Перемоги, 58, 60 та вулиця А. Цедіка, 11, 9.

Відзначається, що у разі виявлення великої кількості пошкоджень, одразу після випробувань теплових мереж будуть проводитися ремонтні роботи.

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