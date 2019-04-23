У Києві почали відключати гарячу воду
У столиці розпочали гідравлічні випробування тепломереж для підготовки до наступного опалювального сезону, у зв’язку з чим частині жителів вже відключили гарячу воду.
Про це повідомляє прес-служба Київської адміністрації.
Відзначається, що гідравлічні випробування мереж триватимуть з квітня по серпень включно.
З 22 квітня до 7 травня гарячу воду відключили у частині Шевченківського, Деснянського та Голосіївського районів (загалом 48 житлових будинків, 3 дитячих садки, 2 школи та 1 відомство).
Мова йде про адреси: вулиця Миколи Мурашка, 6, вулиця Печенізька, 18, 2/9, 1/7, 16, 34, 9, 35/43, 4, 6, 8; вулиця Підгірна, 3, 12, 28-А; вулиця Половецька, 14-А, 16, 16а, 16-Б, 29; вулиця Татарська, 6, 20, 21, 23/25, 27/4, 36/5, 38, 7, 3/2, 18-Б; провулок Татарський, 1, 8.
А також: вулиця Отто Шмідта, 26-А, 26-Б, 31; вулиця Білицька, 38-Б; вулиця Кондратюка, 3, 3-А, 5, 7, 8, 6; вулиця Федора Максименка, 4, 4-А, 6; вулиця Міська, 1; провулок Артилерійський, 1-А, 5-Б, 7-9, 7-А, 9-А; вулиця Табірна, 30-32, 34; вулиця Парково-Сирецька, 4; вулиця Марії Капніст, 8/4, 10; проспект Перемоги, 58, 60 та вулиця А. Цедіка, 11, 9.
Відзначається, що у разі виявлення великої кількості пошкоджень, одразу після випробувань теплових мереж будуть проводитися ремонтні роботи.
Нагадаємо:
- Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці цього літа не буде такого довготривалого відключення гарячої води, як це було минулого року.
- Влітку 2018 року жителі Києва залишилися без гарячої води на декілька місяців.
- Така ситуація виникла через те, що у Києва закінчився договір з "Київенерго", і з серпня функцію теплопостачання міста перебрало на себе КП "Київтеплоенерго".
- Але НАК "Нафтогаз України" відмовлявся підписувати контракт з КП "Київтеплоенерго" через невирішену ситуацію з боргами "Київенерго" за газ. Мова йшла майже про 5 мільярдів гривень (у цю суму входили борги споживачів, а також штрафи і пені, нараховані "Нафтогазом" компанії "Київенерго".
- 11 вересня 2018 року Київрада прийняла рішення про прийняття КП "Київтеплоенерго" боргів компанії "Київенерго"за газ перед НАК "Нафтогаз України" за умови, якщо "Київенерго" передасть КП джерела для компенсації боргу.
- У жовтні Міністерство фінансів та Державна казначейська служба перерахували 729,56 мільйона гривень додаткової субвенції для погашення різниці в тарифах з метою відновлення у Києві безперебійного постачання теплової енергії.
- 9 жовтня 2018 року НАК "Нафтогаз" заявив, що підписав мирову угоду з КП "Київтеплоенерго".