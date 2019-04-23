В Киеве начали отключать горячую воду

В столице начали гидравлические испытания теплосетей для подготовки к следующему отопительному сезону, в связи с чем части жителей уже отключили горячую воду.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской администрации.

Отмечается, что гидравлические испытания сетей будут длиться с апреля по август включительно.

С 22 апреля по 7 мая горячую воду отключили в части Шевченковского, Деснянского и Голосеевского районов (всего 48 жилых домов, 3 детских сада, 2 школы и 1 ведомство).

Речь идет об адресах: улица Николая Мурашко, 6, улица Печенежская, 18, 2/9, 1/7, 16, 34, 9, 35/43, 4, 6, 8; улица Подгорная, 3, 12, 28-А; улица Половецкая, 14-А, 16, 16а, 16-Б, 29; улица Татарская, 6, 20, 21, 23/25, 27/4, 36/5, 38, 7, 3/2, 18-Б; переулок Татарский, 1, 8.

А также: улица Отто Шмидта, 26-А, 26-Б, 31; улица Белицкая, 38-Б; улица Кондратюка, 3, 3-А, 5, 7, 8, 6, улица Федора Максименко, 4, 4-А, 6; улица Городская, 1; переулок Артиллерийский, 1-А, 5-Б, 7-9, 7-А, 9-А; улица Лагерная, 30-32, 34; улица Парково-Сырецкая, 4; улица Марии Капнист, 8/4, 10; проспект Победы, 58, 60 и улица А. Цедика, 11, 9.

Отмечается, что в случае выявления большого количества повреждений, сразу после испытаний тепловых сетей будут проводиться ремонтные работы.

Напомним: