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Спостерігачі ОБСЄ не побачили прямого втручання Росії в українські вибори

Вівторок, 23 квітня 2019, 15:02

Міжнародні спостерігачі не зафіксували прямого втручання Росії у день виборів в Україні.

Про це сказав голова короткотермінової місії спостерігачів ОБСЄ Ґіорґі Церетелі, передає "Радіо Свобода".

"Ми не помітили чітких доказів втручання, таких як перешкоджання виборчому процесу чи кібербезпеці", - заявив він.

Водночас Церетелі зазначив, що існує ще і непряме втручання, - через пропаганду і соціальні мережі.

"Ми не можемо сказати, що український простір вільний від російського втручання, звичайно, таке могло бути. Як це вплинуло на процес? Я не можу цього сказати зараз. Як міжнародні спостерігачі у день виборів ми не бачили таких доказів", – сказав голова місії.

Він також заявив, що вибори в Україні можуть стати зразком для держав регіону.

"Сьогодні перед Україною постало багато викликів, це і збройний конфлікт, і анексія Криму. Те, що Україна в таких складних обставинах так добре провела вибори – це дуже гарний приклад. Думаю, що це буде моделлю для багатьох інших держав регіону", – сказав Церетелі.

На його думку, в українців після виборів є нові можливості долати виклики, такі як корупція, бідність і наслідки агресії.

Нагадаємо:

  • Раніше в Організації з безпеки і співробітництва в Європі відзначили високий рівень організації другого туру президентських виборів в Україні, який відбувся 21 квітня.
  • 21 квітня в Україні відбувся другий тур виборів президента. Наразі підраховано 99.97% протоколів, згідно з якими Зеленського підтримали 73,23% виборців, Петра Порошенка – 24,45%.

Теми: вибори президента 2019РосіяОБСЄ
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