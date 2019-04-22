ОБСЄ порівняла перший і другий тур виборів

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі відзначили високий рівень організації другого туру президентських виборів в Україні, який відбувся 21 квітня.

З відповідною заявою виступив спецкоординатор місії спостерігачів ОБСЄ Джордж Церетелі на прес-конференції в понеділок в Києві, зазначивши, що підготовка і проведення виборів були на кращому рівні, ніж у першому турі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Повторне голосування було добре організовано... Ми загалом оцінюємо день виборів позитивно", - сказав він.

"Підрахунок і підбиття підсумків загалом оцінюємо позитивно", - додав Церетелі.

За його словами вибори в Україні 2019 року були конкурентними і проводилися з повагою до прав і свобод".

У той же час в організації заявили, що в ході повторного голосування продовжувалося використання адміністративного ресурсу.

Церетелі також зазначив, що "приватні телеканали незбалансовано і упереджено висвітлювали інформацію про діяльність кандидатів".

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