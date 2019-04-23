Наблюдатели ОБСЕ не увидели прямого вмешательства РФ в украинские выборы
Международные наблюдатели не зафиксировали прямого вмешательства России в день выборов в Украине.
Об этом сказал председатель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Гиорги Церетели, передает "Радио Свобода".
"Мы не заметили четких доказательств вмешательства, таких как препятствование избирательному процессу или кибербезопасности", - заявил он.
В то же время Церетели отметил, что существует еще и косвенное вмешательство - через пропаганду и социальные сети.
"Мы не можем сказать, что украинское пространство свободно от российского вмешательства, конечно, такое могло быть. Как это повлияло на процесс? Я не могу сказать сейчас. Как международные наблюдатели в день выборов мы не видели таких доказательств", - сказал глава миссии.
Он также заявил, что выборы в Украине могут стать образцом для государств региона.
"Сегодня перед Украиной много вызовов, это и вооруженный конфликт, и аннексия Крыма. То, что Украина в таких сложных обстоятельствах так хорошо провела выборы - это очень хороший пример. Думаю, что это будет моделью для многих других государств региона", - сказал Церетели.
По его мнению, у украинцев после выборов есть новые возможности преодолевать вызовы, такие как коррупция, бедность и последствия агрессии.
Напомним:
- Ранее в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили высокий уровень организации второго тура президентских выборов в Украине, который состоялся 21 апреля.
- 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Сейчас подсчитано 99,97% протоколов, согласно которым Зеленского поддержали 73,23% избирателей, Петра Порошенко - 24,45%.
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