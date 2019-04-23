У Києві затримали 62 осіб, які намагалися "віджати" спорткомплекс

З вулиці Бориспільської у Дарницькому районі столиці правоохоронці доставили у поліцейський відділок групу з 62 невідомих, які намагалися захопити спорткомплекс "Восток".

Про це 23 квітня повідомляє прес-служба поліції Києва.

Відзначається, що невідомі принесли до центрального входу закладу автомобільні шини та почала встановлювати намети.

На місці події правоохоронці встановили, що конфлікт виник між власниками приміщення.

"Коли окремі активісти побачили, що всередині спортклубу невідомі облаштовують барикади, вони застосували газ, а потім підпалили шини", - повідомили в поліції.

Відзначається, що потім учасники акції організували імпровізований мітинг, де виступили тренери та батьки дітей, які розповіли про діяльність клубу та незаконність дій рейдерів.

"Для врегулювання конфлікту правоохоронці вивели з приміщення комплексу 62 чоловіки, яких доставили до районного управління поліції для з’ясування їх анкетних даних та всіх обставин інциденту", - додали у відомстві.

За цим фактом правоохоронці розпочали провадження за ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) ККУ.

Наразі правоохоронці несуть службу навколо споруди.

Водночас Дарницька РДА повідомляє, що на об’єкті знаходяться представники власника ТОВ "Київенергоком", які повідомили про початок проведення реконструкції майна, та ГО "СК "Восход", які у судовому порядку оскаржують право власності.

FB Олександр Ламбурський

За даними Держреєстру речових прав на нерухоме майно, на цю нерухомість накладено обтяження.

Щоб з’ясувати обставин події Дарницька РДА створила робочу групу із залученням обох сторін та представників правоохоронних органів.

А питання нового місця тренування спортсменів, до моменту вирішення спору, розглянуть протягом дня.



Також поліція повідомила про спробу рейдерського захоплення квартири на вулиці Печерський узвіз.

Поліцейські з'ясували, що за це помешкання триває суперечка щодо права власності.

52-річний господар пояснив, що його квартирою шахрайським шляхом заволодів інший власник та за цим фактом прокуратура проводить розслідування за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

На час приїзду поліції у помешканні знаходилося 8 осіб від 19 до 36 років. Їх затримали.

Правоохоронці кваліфікували подію за ч. 1 ст. 356 (самоправство) та ст. 15 ч. 3 ст. 185 (замах на крадіжку, поєднану з проникненням у житло) ККУ.