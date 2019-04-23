В Киеве задержали 62 человек, которые пытались "отжать" спорткомплекс

Из улицы Бориспольской в ​​Дарницком районе столицы правоохранители доставили в полицейский участок группу из 62 неизвестных, которые пытались захватить спорткомплекс "Восток".

Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что неизвестные принесли к центральному входу заведения автомобильные шины и начала устанавливать палатки.

На месте происшествия правоохранители установили, что конфликт возник между владельцами помещения, которые сейчас за него судятся.

"Когда отдельные активисты увидели, что внутри спортклуба неизвестные обустраивают баррикады, они применили газ, а затем подожгли шины", - сообщили в полиции.

Отмечается, что затем участники акции организовали импровизированный митинг, где выступили тренеры и родители детей, которые рассказали о деятельности клуба и незаконность действий рейдеров.

"Для урегулирования конфликта правоохранители вывели из помещения комплекса 62 человека, которых доставили в районное управление полиции для выяснения их личных данных и всех обстоятельств инцидента", - добавили в ведомстве.

По данному факту правоохранители начали производство по ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) УК.

Сейчас правоохранители несут службу вокруг сооружения.

В то же время Дарницкая РГА сообщает, что на объекте находились представители владельца ООО "Киевэнергоком", которые сообщили о начале проведения реконструкции имущества, и ОО "СК "Восход", которые в судебном порядке оспаривают право собственности.

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По данным Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, на эту недвижимость наложено обременение.

Чтобы выяснить обстоятельств события Дарницкая РГА создала рабочую группу с привлечением обеих сторон и представителей правоохранительных органов.

А вопрос о месте тренировки для спортсменов, до момента разрешения спора, рассмотрят в течение дня.

Также полиция сообщила о попытке рейдерского захвата квартиры на улице Печерский спуск.

Полицейские выяснили, что за это помещение продолжается спор о праве собственности.

52-летний хозяин объяснил, что его квартирой мошенническим путем завладел другой владелец и по этому факту прокуратура проводит расследование по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК.

Ко времени приезда полиции в помещении находилось 8 человек от 19 до 36 лет. Их задержали.

Правоохранители квалифицировали событие по ч. 1 ст. 356 (самоуправство) и ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу, соединенную с проникновением в жилище) УК.