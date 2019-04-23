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У Раді хочуть обійти медреформу і зберегти лікарні для еліти – Супрун

Вівторок, 23 квітня 2019, 16:34

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який залишить закритим доступ звичайних громадян до елітних медзакладів типу "Феофанії".

Про це повідомляє у Facebook очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її словами, так депутати відреагували на плани МОЗ створити в Україні "єдиний медичний простір", коли всі відомчі медзаклади, як лікарні для залізничників, чорнобильців чи держслужбовців, мають стати відкритими для всіх громадян.

"Будь-який пацієнт зможе потрапити у будь-який медзаклад за направленням сімейного лікаря. Зокрема у той, де лікуються депутати. Зокрема до лікарні "Феофанія", - пояснює в.о. міністра.

Вона розповіла, що члени фракцій БПП, "Народного фронту", "Батьківщини" та групи "Воля народу" зареєстрували в парламенті законопроект, який має на меті зробити такі заклади недосяжними до трансформації системи охорони здоров’я.

"Ініціатори законопроекту пропонують залишити для медзакладів Державного управління справами та Національної академії медичних наук все без змін — щоб вони і надалі фінансувалася за окремою статтею видатків бюджету й надавали медичні послуги лише для "своїх", - обурюється Супрун.

Українська правда

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Теми: Супрунздоров'яВерховна Радазаконодавство
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