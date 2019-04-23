В Раде хотят обойти медреформу и сохранить больницы для элиты – Супрун

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который оставит закрытым доступ обычных граждан к элитным медучреждениям типа "Феофании".

Об этом сообщает в Facebook руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, так депутаты отреагировали на планы Минздрава создать в Украине "единое медицинское пространство", когда все ведомственные медучреждения, такие как больницы для железнодорожников, чернобыльцев или госслужащих, станут открытыми для всех граждан.

"Любой пациент сможет попасть в любое медучреждение по направлению семейного врача. В частности в то, где лечатся депутаты. В частности в больницу "Феофания", - объясняет и.о. министра.

Она рассказала, что члены фракций БПП, "Народного фронта", "Батькивщины" и группы "Воля народа" зарегистрировали в парламенте законопроект, цель которого сделать такие заведения недосягаемыми для трансформации системы здравоохранения.

"Инициаторы законопроекта предлагают оставить для медучреждений Государственного управления делами и Национальной академии медицинских наук все без изменений - чтобы они и в дальнейшем финансировалась по отдельной статье расходов бюджета и оказывали медицинские услуги только для "своих", - возмущается Супрун.