На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

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Вівторок, 23 квітня 2019, 18:14

У вівторок від ворожих обстрілів на Донбасі загинув учасник операції Об'єднаних сил, ще один український військовий отримав поранення.

Про це пише у Facebook прес-центр ООС.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-центру, від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених мінськими угодами 120- та 82-міліметрових мінометів.

Зазначається також, що збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Атаки бойовиків спостерігалися в районі Мар'їнки, Гнутового, Верхньоторецького, Гранітного, Пісків і Південного.

Українська правда

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Теми: ООС Донбас надзвичайна подія жертви
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