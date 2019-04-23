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На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Вторник, 23 апреля 2019, 18:14

Во вторник от вражеских обстрелов на Донбассе погиб участник операции Объединенных сил, еще один украинский военный получил ранения.

Об этом пишет в Facebook пресс-центр ООС.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении.

По информации пресс-центра, с начала суток враг 7 раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями 120- и 82-миллиметровых минометов.

Отмечается также, что вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Атаки боевиков наблюдались в районе Марьинки, Гнутово, Верхнеторецкого, Гранитного, Песок и Пивденного.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассчрезвычайное происшествиежертвы
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