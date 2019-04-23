У парламенті почали збирати підписи за відставку Парубія

Народний депутат від партії "Відродження" Валерій Писаренко почав збирати підписи за відставку голову парламенту Андрія Парубія.

Про це нардеп написав у Facebook.

"Дорогі друзі, сьогодні в парламенті починаємо збір підписів для зняття з посади Голови Верховної Ради. Вважаю, що настав час завершити епоху беззаконня, несправедливості і безкарності", - стверджує нардеп партії "Відродження".

Водночас він зазначив, що "ці дії не означають його роботу з командою Володимира Зеленського. Просто прийшов час".

Валерій Писаренко

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