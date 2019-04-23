У парламенті почали збирати підписи за відставку Парубія
Вівторок, 23 квітня 2019, 18:50
Народний депутат від партії "Відродження" Валерій Писаренко почав збирати підписи за відставку голову парламенту Андрія Парубія.
Про це нардеп написав у Facebook.
"Дорогі друзі, сьогодні в парламенті починаємо збір підписів для зняття з посади Голови Верховної Ради. Вважаю, що настав час завершити епоху беззаконня, несправедливості і безкарності", - стверджує нардеп партії "Відродження".
Водночас він зазначив, що "ці дії не означають його роботу з командою Володимира Зеленського. Просто прийшов час".
Нагадаємо:
- 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
- ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів: Зеленський набирає 73,22%, Порошенко – 24,45%.
- За період депутатства у ВРУ V-VIII скликань Писаренко побував як у "БЮТ", так і в "Партії регіонів".
- Тривалий час він входив до так званої "групи Андрія Портнова". Разом з ним Писаренко переметнувся з табору Юлії Тимошенко до "Партії регіонів" після її програшу на президентських виборах 2010 року і призначення Портнова заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича.
Українська правда