У парламенті почали збирати підписи за відставку Парубія

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Вівторок, 23 квітня 2019, 18:50

Народний депутат від партії "Відродження" Валерій Писаренко почав збирати підписи за відставку голову парламенту Андрія Парубія.

Про це нардеп написав у Facebook.

"Дорогі друзі, сьогодні в парламенті починаємо збір підписів для зняття з посади Голови Верховної Ради. Вважаю, що настав час завершити епоху беззаконня, несправедливості і безкарності", - стверджує нардеп партії "Відродження".

Водночас він зазначив, що "ці дії не означають його роботу з командою Володимира Зеленського. Просто прийшов час".

 
Валерій Писаренко

Нагадаємо:

  • 21 квітня відбувся другий тур виборів президента України.
  • ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів: Зеленський набирає 73,22%, Порошенко – 24,45%.
  • За період депутатства у ВРУ V-VIII скликань Писаренко побував як у "БЮТ", так і в "Партії регіонів".
  • Тривалий час він входив до так званої "групи Андрія Портнова". Разом з ним Писаренко переметнувся з табору Юлії Тимошенко до "Партії регіонів" після її програшу на президентських виборах 2010 року і призначення Портнова заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича.

Українська правда

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Теми: Парубій Верховна Рада
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