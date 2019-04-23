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В парламенте начали собирать подписи за отставку Парубия

Вторник, 23 апреля 2019, 18:50
В парламенте начали собирать подписи за отставку Парубия

Народный депутат от партии "Видродження" Валерий Писаренко начал собирать подписи за отставку председателя парламента Андрея Парубия.

Об этом нардеп написал в Facebook.

"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности Главы Верховной Рады.
Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказаности", - утверждает нардеп партии "Возрождение".

В то же время он отметил, что "эти действия не означают его работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время".

 
Валерий Писаренко

Напомним:

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • ЦИК обработала 100% электронных протоколов: Зеленский набирает 73,22%, Порошенко - 24,45%.
  • За период депутатства в ВРУ V-VIII созывов Писаренко побывал как в "БЮТ", так и в "Партии регионов".
  • Долгое время он входил в так называемую "группу Андрея Портнова". Вместе с ним Писаренко переметнулся из лагеря Юлии Тимошенко к "Партии регионов" после ее проигрыша на президентских выборах 2010 года и назначения Портнова заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича.

Украинская правда

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Темы: ПарубийВерховная Рада
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