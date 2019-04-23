В парламенте начали собирать подписи за отставку Парубия

Народный депутат от партии "Видродження" Валерий Писаренко начал собирать подписи за отставку председателя парламента Андрея Парубия.

Об этом нардеп написал в Facebook.

"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности Главы Верховной Рады.

Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказаности", - утверждает нардеп партии "Возрождение".

В то же время он отметил, что "эти действия не означают его работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время".

Валерий Писаренко

Напомним: