В парламенте начали собирать подписи за отставку Парубия
Вторник, 23 апреля 2019, 18:50
Народный депутат от партии "Видродження" Валерий Писаренко начал собирать подписи за отставку председателя парламента Андрея Парубия.
Об этом нардеп написал в Facebook.
"Дорогие друзья, сегодня в парламенте начинаем сбор подписей для снятия с должности Главы Верховной Рады.
Считаю, что пришло время завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказаности", - утверждает нардеп партии "Возрождение".
В то же время он отметил, что "эти действия не означают его работу с командой Владимира Зеленского. Просто пришло время".
Напомним:
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- ЦИК обработала 100% электронных протоколов: Зеленский набирает 73,22%, Порошенко - 24,45%.
- За период депутатства в ВРУ V-VIII созывов Писаренко побывал как в "БЮТ", так и в "Партии регионов".
- Долгое время он входил в так называемую "группу Андрея Портнова". Вместе с ним Писаренко переметнулся из лагеря Юлии Тимошенко к "Партии регионов" после ее проигрыша на президентских выборах 2010 года и назначения Портнова заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича.
Украинская правда