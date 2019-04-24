ЗМІ повідомили, коли НАБУ чекає на допит соратника президента Кононенка

Соратника президента Петра Порошенка і заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка викликають на допит у НАБУ у четвер, 25 квітня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на два незалежні джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що в Національному антикорупційному бюро офіційно цю інформацію не підтверджують і не спростовують.

Кононенка хочуть допитати у справі щодо масштабної енергетичної афери.

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