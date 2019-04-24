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ЗМІ повідомили, коли НАБУ чекає на допит соратника президента Кононенка

Середа, 24 квітня 2019, 01:02

Соратника президента Петра Порошенка і заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка викликають на допит у НАБУ у четвер, 25 квітня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на два незалежні джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що в Національному антикорупційному бюро офіційно цю інформацію не підтверджують і не спростовують.

Кононенка хочуть допитати у справі щодо масштабної енергетичної афери.

Нагадаємо:

  • 11 квітня Національне антикорупційне бюро викликало на допит соратника президента і заступника голови фракції БПП Ігоря Кононенка та бізнесменів Григорія й Ігоря Суркісів, дата допиту не уточнювалась.
  • Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший") оприлюднили записи телефонних розмов за участю соратника президента Кононенка та братів Суркісів, на яких обговорювали схему з виведення сотень мільйонів гривень із державних обленерго.
  • Для верифікації телефонних розмов "Схеми" передали зразки американським спеціалістам із Національного центру медіа-експертиз – освітньо-наукового центру Університету Колорадо у Денвері, створеного за підтримки Міністерства юстиції США.
  • Експертиза всіх надісланих голосів дала позитивний результат: показники вірогідності подібності голосів за шкалою, передбаченою цією методологією, високі.
  • На записах Крючков, Кононенко, брати Суркіси та нардеп від "Народного фронту" Ігор Котвіцький обговорювали, зокрема, способи отримання і збереження контролю над "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго" та "Харківобленерго", а також розподіл між учасниками схеми значних сум готівки.
  • НАБУ проводить досудове розслідування, вбачаючи, що Крючков та інші особи завдали збитки державним обленерго на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

"Українська правда" у Threads

Теми: КононенкоНАБУдопиткорупціяПорошенко
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