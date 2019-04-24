СМИ сообщили, когда НАБУ вызывает на допрос соратника президента Кононенко

Соратника президента Петра Порошенко и заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко вызывают на допрос в НАБУ в четверг, 25 апреля.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на два независимых источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что в Национальном антикоррупционном бюро официально эту информацию не подтверждают и не опровергают.

Кононенко хотят допросить по делу о масштабной энергетической афере.

Напомним: