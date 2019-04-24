СМИ сообщили, когда НАБУ вызывает на допрос соратника президента Кононенко

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Среда, 24 апреля 2019, 01:02

Соратника президента Петра Порошенко и заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко вызывают на допрос в НАБУ в четверг, 25 апреля.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на два независимых источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что в Национальном антикоррупционном бюро официально эту информацию не подтверждают и не опровергают.

Кононенко хотят допросить по делу о масштабной энергетической афере.

Напомним:

  • 11 апреля Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос соратника президента и заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Дата допроса не уточнялась.
  • Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") обнародовали записи телефонных разговоров с участием соратника президента Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждали схему по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.
  • Для верификации телефонных разговоров "Схемы" передали образцы американским специалистам из Национального центра медиа-экспертиз – научно-образовательного центра Университета Колорадо в Денвере, созданного при поддержке Министерства юстиции США.
  • Экспертиза всех присланных голосов дала позитивный результат: показатели достоверности сходства голосов по шкале, предусмотренной этой методологией, высоки.
  • На записях Крючков, Кононенко, братья Суркисы и нардеп от "Народного фронта" Игорь Котвицкий обсуждали, в частности, способы получения и сохранения контроля над "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", а также распределение между участниками схемы значительных сумм налички.
  • НАБУ проводит досудебное расследование, усматривая, что Крючков и другие лица нанесли ущерб государственным облэнерго на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.

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Темы: Кононенко НАБУ допрос коррупция Порошенко
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