СМИ сообщили, когда НАБУ вызывает на допрос соратника президента Кононенко
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Среда, 24 апреля 2019, 01:02
Соратника президента Петра Порошенко и заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко вызывают на допрос в НАБУ в четверг, 25 апреля.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на два независимых источника в правоохранительных органах.
Отмечается, что в Национальном антикоррупционном бюро официально эту информацию не подтверждают и не опровергают.
Кононенко хотят допросить по делу о масштабной энергетической афере.
Напомним:
- 11 апреля Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос соратника президента и заместителя главы фракции БПП Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов. Дата допроса не уточнялась.
- Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") обнародовали записи телефонных разговоров с участием соратника президента Кононенко и братьев Суркисов, на которых обсуждали схему по выводу сотен миллионов гривен из государственных облэнерго.
- Для верификации телефонных разговоров "Схемы" передали образцы американским специалистам из Национального центра медиа-экспертиз – научно-образовательного центра Университета Колорадо в Денвере, созданного при поддержке Министерства юстиции США.
- Экспертиза всех присланных голосов дала позитивный результат: показатели достоверности сходства голосов по шкале, предусмотренной этой методологией, высоки.
- На записях Крючков, Кононенко, братья Суркисы и нардеп от "Народного фронта" Игорь Котвицкий обсуждали, в частности, способы получения и сохранения контроля над "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", а также распределение между участниками схемы значительных сумм налички.
- НАБУ проводит досудебное расследование, усматривая, что Крючков и другие лица нанесли ущерб государственным облэнерго на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен.
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