Розслідування Мюллера зашкодило США більше, ніж втручання РФ - зять Трампа

Високопоставлений радник Білого дому, зять президента Трампа Джаред Кушнер заявив, що розслідування спецпрокурора Мюллера щодо втручання РФ у вибори 2016 року завдало більше шкоди для американської політики, ніж саме втручання.

Про це він сказав під час Саміту 2019 Time 100, повідомляє The Hill.

"Росіяни просто купили місця для рекламних оголошень у Facebook, шоб посіяти розбрат у суспільстві, і це жахлива річ. Але я думаю, що розслідування і всі ці спекуляції за останні два роки мали значно більший вплив на нашу демократію, ніж кілька оголошень на Facebook", - зазначив Кушнер.

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