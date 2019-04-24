Розслідування Мюллера зашкодило США більше, ніж втручання РФ - зять Трампа

920 переглядів
Середа, 24 квітня 2019, 03:49

Високопоставлений радник Білого дому, зять президента Трампа Джаред Кушнер заявив, що розслідування спецпрокурора Мюллера щодо втручання РФ у вибори 2016 року завдало більше шкоди для американської політики, ніж саме втручання.

Про це він сказав під час Саміту 2019 Time 100, повідомляє The Hill.

"Росіяни просто купили місця для рекламних оголошень у Facebook, шоб посіяти розбрат у суспільстві, і це жахлива річ. Але я думаю, що розслідування і всі ці спекуляції за останні два роки мали значно більший вплив на нашу демократію, ніж кілька оголошень на Facebook", - зазначив Кушнер.

Нагадаємо:

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: США Росія
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ізраїль планує назвати поселення на Голанах на честь Трампа 24 квітня 2019, 02:24
Байден у четвер оголосить про участь у виборах США - ЗМІ 24 квітня 2019, 00:34
Волкер підтримав прямі переговори Зеленського та Путіна 23 квітня 2019, 12:33
Усі новини
Головні новини
Конкурс на посаду голови митниці призупинено
Ймовірних нападників на Гандзюк вже не підозрюють у вбивстві – ЗМІ
Росія кардинально змінила тон спілкування – МЗС
Четвертий губернатор заявив про відставку
Усі новини
їжа

Чорна ікра корисна, але їсти її не варто. Чому?

дослідження

Нервові клітини відновлюються

Фото

Художниця ілюструє особливий зв'язок доньки та батька

психологія

Як говорити з дітьми про військову агресію, теракт і напад?