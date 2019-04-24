Расследование Мюллера навредило США больше, чем вмешательство РФ - зять Трампа

Высокопоставленный советник Белого дома, зять президента Трампа Джаред Кушнер заявил, что расследование спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в выборы 2016 года нанесло больше вреда для американской политики, чем само вмешательство.

Об этом он сказал во время Саммита 2019 Time 100, сообщает The Hill.

"Россияне просто купили места для рекламных оббъявлений в Facebook, чтоб посеять раздор в обществе, и это ужасная вещь. Но я думаю, что расследование и все эти спекуляции за последние два года имели значительно большее влияние на нашу демократию, чем несколько объявлений в Facebook" , - отметил Кушнер.

Напомним: