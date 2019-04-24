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Кім Чен Ин вперше прибув в Росію: їхав на бронепоїзді

Середа, 24 квітня 2019, 09:10

Глава Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин прибув вранці 24 квітня з першим візитом до Росії для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє сайт Адміністрації Приморського краю.

Відзначається, що Кім Чен Ин приїхав на бронепоїзді на станцію Хасан Приморського краю, де його зустріло місцеве керівництво. 

 
primorsky.ru

"Я радий опинитися на російській землі", - сказав лідер КНДР і додав, що даний візит до Росії – не останній.

"Це тільки перший крок", - зазначив Кім Чен Ин. 

Планується, що ввечері 24 квітня лідер КНДР приїде до Владивостока, де 25 квітня у нього запланована зустріч з Путіним.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРРосія
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