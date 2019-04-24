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Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию: ехал на бронепоезде

Среда, 24 апреля 2019, 09:10

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын прибыл утром 24 апреля с первым визитом в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает сайт Администрации Приморского края.

Отмечается, что Ким Чен Ын приехал на бронепоезде на станцию Хасан Приморского края, где его встретило местное руководство. 

 
primorsky.ru

"Я рад оказаться на российской земле", – сказал лидер КНДР и добавил, что данный визит в Россию – не последний.

"Это только первый шаг", – отметил Ким Чен Ын.

Планируется, что вечером 24 апреля лидер КНДР приедет во Владивосток, где 25 апреля у него запланирована встреча с Путиным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КНДРРосcия
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