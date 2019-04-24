Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию: ехал на бронепоезде

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын прибыл утром 24 апреля с первым визитом в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает сайт Администрации Приморского края.

Отмечается, что Ким Чен Ын приехал на бронепоезде на станцию Хасан Приморского края, где его встретило местное руководство.

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"Я рад оказаться на российской земле", – сказал лидер КНДР и добавил, что данный визит в Россию – не последний.

"Это только первый шаг", – отметил Ким Чен Ын.

Планируется, что вечером 24 апреля лидер КНДР приедет во Владивосток, где 25 апреля у него запланирована встреча с Путиным.