Янукович планує повернутися в Україну - адвокат
Адвокат Віталій Сердюк заявив, що президент-утікач Віктор Янукович, повернутися в Україну після того, як Петра Порошенко піде з президентського посту.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на "Известия"
За словами захисника, у Януковича є намір повернутися і над цим адвокати працюють вже не перший рік.
"На території Російської Федерації Янукович перебуває тимчасово і вимушено. І захист робить все, щоб відновити його права і довести, що звинувачення мали політичний, а не правовий характер", - сказав Сердюк.
Він зазначив, що після зміни влади в Києві з'являється шанс, що процес проти Януковича перестане бути політизованим.
Також адвокат додав, що захист буде відстоювати права Януковича незалежно від того, яку позицію з цього питання займе обраний президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо:
- 24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та сприянні в плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни – і засудив його до 13 років ув’язнення.
- Вирок не набув чинності, оскільки був оскаржений.
- 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів, у яких переміг Володимир Зеленський.
- Екс-президент Віктор Янукович, який переховується на території Росії, передав свої привітання Володимиру Зеленському в зв'язку з його перемогою у другому турі виборів президента України.
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