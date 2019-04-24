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Янукович планує повернутися в Україну - адвокат

Середа, 24 квітня 2019, 09:37
Янукович планує повернутися в Україну - адвокат

Адвокат Віталій Сердюк заявив, що президент-утікач Віктор Янукович хоче повернутися в Україну після того, як  Петро Порошенко піде з президентського посту.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на "Известия"

За словами захисника, у Януковича є намір повернутися і над цим адвокати працюють вже не перший рік.

"На території Російської Федерації Янукович перебуває тимчасово і вимушено. І захист робить все, щоб відновити його права і довести, що звинувачення мали політичний, а не правовий характер", - сказав Сердюк.

Він зазначив, що після зміни влади в Києві з'являється шанс, що процес проти Януковича перестане бути політизованим.

Також адвокат додав, що захист буде відстоювати права Януковича незалежно від того, яку позицію з цього питання займе обраний президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо:

  • 24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та сприянні в плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни – і засудив його до 13 років ув’язнення.
  • Вирок не набув чинності, оскільки був оскаржений.
  • 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів, у яких переміг Володимир Зеленський.
  • Екс-президент Віктор Янукович, який переховується на території Росії, передав свої привітання Володимиру Зеленському в зв'язку з його перемогою у другому турі виборів президента України.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяУкраїнаЯнукович
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