Янукович планує повернутися в Україну - адвокат

14274 перегляди
Середа, 24 квітня 2019, 09:37

Адвокат Віталій Сердюк заявив, що президент-утікач Віктор Янукович, повернутися в Україну після того, як  Петра Порошенко піде з президентського посту.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на "Известия"

За словами захисника, у Януковича є намір повернутися і над цим адвокати працюють вже не перший рік.

"На території Російської Федерації Янукович перебуває тимчасово і вимушено. І захист робить все, щоб відновити його права і довести, що звинувачення мали політичний, а не правовий характер", - сказав Сердюк.

Він зазначив, що після зміни влади в Києві з'являється шанс, що процес проти Януковича перестане бути політизованим.

Також адвокат додав, що захист буде відстоювати права Януковича незалежно від того, яку позицію з цього питання займе обраний президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо:

  • 24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та сприянні в плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни – і засудив його до 13 років ув’язнення.
  • Вирок не набув чинності, оскільки був оскаржений.
  • 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів, у яких переміг Володимир Зеленський.
  • Екс-президент Віктор Янукович, який переховується на території Росії, передав свої привітання Володимиру Зеленському в зв'язку з його перемогою у другому турі виборів президента України.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія Україна Янукович
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кім Чен Ин вперше прибув в Росію: їхав на бронепоїзді 24 квітня 2019, 09:10
Nord Stream 2 погрожує притягнути ЄС до суду через нові газові правила 24 квітня 2019, 08:45
Мей розповіла Зеленському про потребу співпраці для стримування Росії 24 квітня 2019, 08:25
Усі новини
Головні новини
У Зеленського закликають з 1 травня знизити ціни на газ
Янукович планує повернутися в Україну - адвокат
У Києві затримали групу іноземних наркоторговців з 300 кг героїну
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, є загиблий і поранений
Усі новини
посміхніться!

Фотожаби ЗЕ!перемоги

психологія

Як говорити з дітьми про військову агресію, теракт і напад?

дослідження

Багатозадачність руйнує наш мозок

психологія

7 способів зосередитися, заспокоїтися та мотивувати себе