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Янукович планирует вернуться в Украину - адвокат

Среда, 24 апреля 2019, 09:37
Янукович планирует вернуться в Украину - адвокат

Адвокат Виталий Сердюк заявил, что сбежавший в Россию президент Виктор Янукович хочет вернуться в Украину после ухода с президентского поста Петра Порошенко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Известия"

По словам защитника, у Януковича есть намерение вернуться и над этим адвокаты работают уже не первый год.

"На территории Российской Федерации Янукович пребывает временно и вынужденно. И защита делает все, чтобы восстановить его права и доказать, что обвинения имели политический, а не правовой характер", - сказал Сердюк.

Он отметил, что после смены власти в Киеве появляется шанс, что процесс против Януковича перестанет быть политизированным.

также адвокат добавил, что защита будет отстаивать права Януковича независимо от того, какую позицию по этому вопросу займет избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним:

  • 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны – и приговорил его к 13 годам заключения.
  • Приговор еще не вступил в силу, поскольку был обжалован.
  • 21 апреля в Украине прошел второй тур президентских выборов, в которых победил Владимир Зеленский.
  • Беглый экс-президент Виктор Янукович, который скрывается на территории России, передал свои поздравления Владимиру Зеленскому в связи с его победой во втором туре выборов президента Украины.

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Темы: РосcияУкраинаЯнукович
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