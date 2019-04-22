Янукович привітав Зеленського

Екс-президент Віктор Янукович, який переховується на території Росії, передав свої привітання Володимиру Зеленському в зв'язку з його перемогою у другому турі виборів президента України.

Про це повідомив прес-секретар сина Януковича Юрій Кірасір у Facebook.

Крім того, достовірність вітання УП підтвердив адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.

"Я щиро вітаю Вас з обранням на пост президента України. Українці довірили Вам цей пост в найважчий для нашої країни момент історії. Миролюбний український народ розколотий і радикалізований як ніколи раніше", - говориться у зверненні Януковича.

Також він назвав військові дії на Донбасі "братовбивчою війною", не згадуючи про російську агресію.

"Вина за ці жахливі страждання лежить на Петрові Порошенку і його соратниках, які всі ці роки проводили політику ненависті і насильства. Виборці вже винесли їм однозначний вирок голосуванням. А історія напевно винесе свій, більш жорсткий", - вважає Янукович.

За його словами, головне завдання Зеленського - принести Україні мир, "об'єднати і примирити український народ".

Екс-президент "низько вклонився мудрому українському народу, який зробив усвідомлений вибір".

Янукович також побажав Зеленському "міцного здоров'я, благословення від Господа і успіхів".

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та сприянні в плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни – і засудив його до 13 років ув’язнення.

Вирок не набув чинності, оскільки був оскаржений.

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