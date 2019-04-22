Янукович привітав Зеленського
Екс-президент Віктор Янукович, який переховується на території Росії, передав свої привітання Володимиру Зеленському в зв'язку з його перемогою у другому турі виборів президента України.
Про це повідомив прес-секретар сина Януковича Юрій Кірасір у Facebook.
Крім того, достовірність вітання УП підтвердив адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.
"Я щиро вітаю Вас з обранням на пост президента України. Українці довірили Вам цей пост в найважчий для нашої країни момент історії. Миролюбний український народ розколотий і радикалізований як ніколи раніше", - говориться у зверненні Януковича.
Також він назвав військові дії на Донбасі "братовбивчою війною", не згадуючи про російську агресію.
"Вина за ці жахливі страждання лежить на Петрові Порошенку і його соратниках, які всі ці роки проводили політику ненависті і насильства. Виборці вже винесли їм однозначний вирок голосуванням. А історія напевно винесе свій, більш жорсткий", - вважає Янукович.
За його словами, головне завдання Зеленського - принести Україні мир, "об'єднати і примирити український народ".
Екс-президент "низько вклонився мудрому українському народу, який зробив усвідомлений вибір".
Янукович також побажав Зеленському "міцного здоров'я, благословення від Господа і успіхів".
24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та сприянні в плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни – і засудив його до 13 років ув’язнення.
Вирок не набув чинності, оскільки був оскаржений.
Нагадаємо:
- 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
- Центральна виборча комісія опрацювала 94.86% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.18% голосів, Петро Порошенко - 24.49%.
- Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що вибори президента України відбулися, і в України і РФ з'явився шанс на "відродження вбитої економічної взаємодії".
- Раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії", а в РПЦ заявили, що чинний президент Петро Порошенко "отримав те, що заслужив".
- Зеленського вже привітав президент США, Франції, Білорусі та інші світові лідери.