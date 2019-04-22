Янукович привітав Зеленського

126392 перегляди
Понеділок, 22 квітня 2019, 10:00

Екс-президент Віктор Янукович, який переховується на території Росії, передав свої привітання Володимиру Зеленському в зв'язку з його перемогою у другому турі виборів президента України.

Про це повідомив прес-секретар сина Януковича Юрій Кірасір у Facebook.

Крім того, достовірність вітання УП підтвердив адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк.

"Я щиро вітаю Вас з обранням на пост президента України. Українці довірили Вам цей пост в найважчий для нашої країни момент історії. Миролюбний український народ розколотий і радикалізований як ніколи раніше", - говориться у зверненні Януковича.

Також він назвав військові дії на Донбасі "братовбивчою війною", не згадуючи про російську агресію.

"Вина за ці жахливі страждання лежить на Петрові Порошенку і його соратниках, які всі ці роки проводили політику ненависті і насильства. Виборці вже винесли їм однозначний вирок голосуванням. А історія напевно винесе свій, більш жорсткий", - вважає Янукович.

За його словами, головне завдання Зеленського - принести Україні мир, "об'єднати і примирити український народ".

Екс-президент "низько вклонився мудрому українському народу, який зробив усвідомлений вибір".

Янукович також побажав Зеленському "міцного здоров'я, благословення від Господа і успіхів".

24 січня Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винуватим у державній зраді та сприянні в плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни – і засудив його до 13 років ув’язнення.

Вирок не набув чинності, оскільки був оскаржений.

Нагадаємо:

  • 21 квітня в Україні пройшов другий тур президентських виборів.
  • Центральна виборча комісія опрацювала 94.86% електронних протоколів другого туру виборів президента України. Володимир Зеленський набирає 73.18% голосів, Петро Порошенко - 24.49%.
  • Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що вибори президента України відбулися, і в України і РФ з'явився шанс на "відродження вбитої економічної взаємодії".
  • Раніше лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії", а в РПЦ заявили, що чинний президент Петро Порошенко "отримав те, що заслужив".
  • Зеленського вже привітав президент США, Франції, Білорусі та інші світові лідери.

Українська правда

Теми: Янукович Зеленський вибори президента 2019
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Янукович подарував Манафорту чорної ікри на $30-40 тисяч 19 квітня 2019, 04:51
Звіт Мюллера: Манафорт обговорював "автономну республіку" на Донбасі на чолі з Януковичем 18 квітня 2019, 21:01
Суд відмовився зняти арешт з частини коштів Януковича – ГПУ 18 квітня 2019, 14:23
Усі новини
Головні новини
Гройсман залишить команду Порошенка і піде на вибори з іншою політичною силою
"Нафтогаз" погодив із урядом зменшення ціни на газ для населення
Голова Миколаївської ОДА йде у відставку
Порошенко мінімально переміг Зеленського серед військових на передовій
Усі новини
Культура

Як це – бути солісткою однієї з найкращих опер у світі

психологія

7 способів зосередитися, заспокоїтися та мотивувати себе

психологія

6 ознак того, що ви застрягли в рутині стосунків і поради, як це виправити

здоров'я

Чим шкодить кава, від чого вона рятує та скільки її ліпше пити