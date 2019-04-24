У Зеленського закликають з 1 травня знизити ціни на газ
У команді новообраного президента Володимира Зеленського звернулися до НАК "Нафтогаз" із закликом знайти можливості для зниження цін на газ для населення з 1 травня.
Відповідна заява опублікована у Facebook "Зе!Команди".
Зазначається, що останні чотири місяці ціни на газ у Європі знижувалися і зараз ціна газу для населення в Україні вища, ніж ціна газу на біржі у Європі.
"Тому ми закликаємо НАК "Нафтогаз України" та Кабінет Міністрів провести відповідні консультації з МВФ та, замість запланованого підвищення, вийти на відповідне зниження ціни газу для населення з 1 травня", - йдеться у заяві.
Також повідомляється, що з 1 червня Росія може обмежити поставки енергоресурсів до України, а з 1 січня РФ може бути зупинений транзит газу через Україну, що призведе до значних фінансових втрат та ризиків постачання газу, тому "ці виклики вимагають ефективних, швидких дій та об'єднання зусиль".
Нагадаємо:
- 22 квітня "Нафтогаз України" заявив, що компанія спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 гривень за тисячу кубометрів (кінцева роздрібна ціна).
- З 1 квітня "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення з 8,55 до 8,38 грн за куб.
- 23 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зниження "Нафтогазом України" ціни на газ на 300 гривень за тисячу кубів з травня є гарним початком для подальших знижень.
- Раніше прем'єр пригрозив відставкою голові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву в разі відмови компанії знизити ціну на газ, що відпускається для потреб населення.