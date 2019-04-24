Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського закликають з 1 травня знизити ціни на газ

Середа, 24 квітня 2019, 10:05
У Зеленського закликають з 1 травня знизити ціни на газ

У команді новообраного президента Володимира Зеленського звернулися до НАК "Нафтогаз" із закликом знайти можливості для зниження цін на газ для населення з 1 травня.

Відповідна заява опублікована у Facebook "Зе!Команди".

Зазначається, що останні чотири місяці ціни на газ у Європі знижувалися і зараз ціна газу для населення в Україні вища, ніж ціна газу на біржі у Європі.

"Тому ми закликаємо НАК "Нафтогаз України" та Кабінет Міністрів провести відповідні консультації з МВФ та, замість запланованого підвищення, вийти на відповідне зниження ціни газу для населення з 1 травня", - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що з 1 червня Росія може обмежити поставки енергоресурсів до України, а з 1 січня РФ може бути зупинений транзит газу через Україну, що призведе до значних фінансових втрат та ризиків постачання газу, тому "ці виклики вимагають ефективних, швидких дій та об'єднання зусиль".

Нагадаємо:

  • 22 квітня "Нафтогаз України" заявив, що компанія спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 гривень за тисячу кубометрів (кінцева роздрібна ціна).
  • З 1 квітня "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення з 8,55 до 8,38 грн за куб.
  • 23 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зниження "Нафтогазом України" ціни на газ на 300 гривень за тисячу кубів з травня є гарним початком для подальших знижень.
  • Раніше прем'єр пригрозив відставкою голові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву в разі відмови компанії знизити ціну на газ, що відпускається для потреб населення.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийНафтогазМВФгазтарифи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
Зеленський
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Останні новини
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: