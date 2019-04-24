У Зеленского призывают с 1 мая снизить цены на газ

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского обратились к НАК "Нафтогаз" с призывом найти возможность для снижения цен на газ для населения с 1 мая.

Соответствующее заявление опубликовано в Facebook "Зе! Команды".

Отмечается, что последние четыре месяца цены на газ в Европе снижались и сейчас цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе.

"Поэтому мы призываем НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет Министров провести соответствующие консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на снижение цены газа для населения с 1 мая", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что с 1 июня Россия может ограничить поставки энергоресурсов в Украину, а с 1 января РФ может быть остановлен транзит газа через Украину, что приведет к значительным финансовым потерям и рисков поставки газа, поэтому "эти вызовы требуют эффективных, быстрых действий и о соединение усилий".

Напомним: