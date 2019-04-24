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У Зеленского призывают с 1 мая снизить цены на газ

Среда, 24 апреля 2019, 10:05
У Зеленского призывают с 1 мая снизить цены на газ

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского обратились к НАК "Нафтогаз" с призывом найти возможность для снижения цен на газ для населения с 1 мая.

Соответствующее заявление опубликовано в Facebook "Зе! Команды".

Отмечается, что последние четыре месяца цены на газ в Европе снижались и сейчас цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе.

"Поэтому мы призываем НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет Министров провести соответствующие консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на снижение цены газа для населения с 1 мая", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что с 1 июня Россия может ограничить поставки энергоресурсов в Украину, а с 1 января РФ может быть остановлен транзит газа через Украину, что приведет к значительным финансовым потерям и рисков поставки газа, поэтому "эти вызовы требуют эффективных, быстрых действий и о соединение усилий".

Напомним:

  • 22 апреля "Нафтогаз Украины" заявил, что компания совместно с правительством разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газадля населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 гривень за тысячу кубометров (конечная розничная цена).
  • С 1 апреля "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения с 8,55 до 8,38 грн за куб.
  • 23 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что снижение "Нафтогазом Украины" цены на газ на 300 гривень за тысячу кубов с мая является хорошим началом для дальнейших снижений.
  • Ранее премьер пригрозил отставкой главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву в случае отказа компании понизить цену на газ, отпускаемый для нужд населения.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийНефтегазМВФгазтарифы
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