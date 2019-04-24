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Радник Зеленського проти його зустрічі з Путіним віч-на-віч

Середа, 24 квітня 2019, 11:39
Радник Зеленського проти його зустрічі з Путіним віч-на-віч

Радник з безпеки та оборони в команді Володимира Зеленського Іван Апаршин заявив, що не радить новообраному президенту вести прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним та розмовляти з бойовиками на Донбасі.

Про це він сказав в ефірі програми DROZDOV телеканалу ZIK.

За його словами, будь-які переговори з Путіним слід вести лише з представниками "потужни країн, з якими він не зможе гратися"..

"Я б не радив президенту України зустрічатися сьогодні у такому форматі (віч-на-віч - ред.). Я не вірю, що потім  Путін буде щось нам гарантувати. Я не вірю йому", - пояснив Апаршин, зазначивши, що такі переговори були б безперспективними.

"Я б ніколи не сів за стіл переговорів один-на-один з Путіним. Це програшний варіант", - додав він

Також  радник Зеленського сказав, що ніколи не підтримає позицію, якщо хтось порадить новообраному президенту вести перемовини з бойовиками окупованих районів Донецької і Луганської областей.

"Я ніколи цього не підтримаю. Я в принципі не допускаю того, що Україна може розмовляти з цими людьми", - заявив Апаршин.

Він розповів, що наразі бачить у Зеленського бажання вирішити питання війни на Донбасі.

"Я бачив у нього бажання вирішити цю проблему. Була така фраза: "На вигідних Україні умовах". Я думаю це важливо", - сказав радник.

При цьому він не уточнив, які саме умови у Зеленського вважають вигідними.

 Нагадаємо:

  • Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер підтримує прямий діалог лідера президентських перегонів в Україні Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.
  • Представник США зауважив, що вважає правильним проводити прямі перемовини між Зеленським та Путіним. Водночас Волкер не уточнив, які переговори має на увазі – за участі чи без участі посередників.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийПутінДонбасвійна
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