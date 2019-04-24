Советник Зеленского против его встречи с Путиным с глазу на глаз

Советник по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что не советует новоизбранному президенту вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным и разговаривать с боевиками на Донбассе.

Об этом он сказал в эфире программы DROZDOV телеканала ZIK.

По его словам, любые переговоры с Путиным следует вести только с представителями "мощных стран, с которыми он не сможет играть".

"Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате (лицом к лицу - ред.). Я не верю, что потом Путин будет что-то нам гарантировать. Я не верю ему", - пояснил Апаршин, отметив, что такие переговоры были бы бесперспективными.

"Я бы никогда не сел за стол переговоров один на один с Путиным. Это проигрышный вариант", - добавил он

Также советник Зеленского сказал, что никогда не поддержит позицию, если кто-то посоветует новоизбранному президенту вести переговоры с боевиками оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Я никогда этого не поддержу. Я в принципе не допускаю того, что Украина может разговаривать с этими людьми", - заявил Апаршин.

Он рассказал, что сейчас видит у Зеленского желание решить вопрос войны на Донбассе.

"Я видел у него желание решить эту проблему. Была такая фраза: "На выгодных Украине условиях". Я думаю это важно ", - сказал советник.

При этом он не уточнил, какие именно условия у Зеленского считают выгодными.

Напомним: