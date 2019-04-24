Советник Зеленского против его встречи с Путиным с глазу на глаз
Советник по безопасности и обороне в команде Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что не советует новоизбранному президенту вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным и разговаривать с боевиками на Донбассе.
Об этом он сказал в эфире программы DROZDOV телеканала ZIK.
По его словам, любые переговоры с Путиным следует вести только с представителями "мощных стран, с которыми он не сможет играть".
"Я бы не советовал президенту Украины встречаться сегодня в таком формате (лицом к лицу - ред.). Я не верю, что потом Путин будет что-то нам гарантировать. Я не верю ему", - пояснил Апаршин, отметив, что такие переговоры были бы бесперспективными.
"Я бы никогда не сел за стол переговоров один на один с Путиным. Это проигрышный вариант", - добавил он
Также советник Зеленского сказал, что никогда не поддержит позицию, если кто-то посоветует новоизбранному президенту вести переговоры с боевиками оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
"Я никогда этого не поддержу. Я в принципе не допускаю того, что Украина может разговаривать с этими людьми", - заявил Апаршин.
Он рассказал, что сейчас видит у Зеленского желание решить вопрос войны на Донбассе.
"Я видел у него желание решить эту проблему. Была такая фраза: "На выгодных Украине условиях". Я думаю это важно ", - сказал советник.
При этом он не уточнил, какие именно условия у Зеленского считают выгодными.
Напомним:
- Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер поддерживает прямой диалог лидера президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
- Представитель США отметил, что считает правильным проводить прямые переговоры между Зеленским и Путиным. В то же время Волкер не уточнил, какие переговоры подразумевает - с участием или без участия посредников.
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