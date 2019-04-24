Кім Чен Ину підігнали поїзд у РФ прямо під червону доріжку

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Середа, 24 квітня 2019, 12:14

Лідера Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ина, який прибув вранці 24 квітня з першим візитом до Росії, зустрів губернатор Приморського краю Олег Кожемяко разом з червоною доріжкою та короваєм.

Про це свідчать фото і відео зустрічі глави КНДР у Росії.

Зокрема, для Кім Чен Ина вистелили червону доріжку безпосередньо до трапу поїзда, який зупинився в точності біля потрібного місця.

 
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Охоронці корейського лідера на ходу полірували поручні дверей потяга, а потім облаштовували вихід для Кім Чен Ина.

На станції його зустрічала російська делегація. Зокрема, Кожемяко, заступник міністра закордонних справ Росії Ігор Моргул, міністр з розвитку далекого Сходу Олександр Козлов разом з гуртом дівчат у народному вбранні з хлібом і сіллю.

Кім Чен Ин спустився по трапу на червону доріжку, привітався з Росією та спробував частування.

Світові ЗМІ, зокрема ВВС News, зазначають, що коровай на кілька годин став найбільш обговорюваною деталлю візиту. Російські чиновники запевняють, що коровай Кім Чен Ину сподобався.

 

Після зустрічі з Кожемяко, під музику російського військового оркестру, який виконував "Катюшу", Кім Чен Ин покинув вокзал на лімузині. Біля його автівки, як зазвичай, бігли охоронці.

Нагадаємо:

  • Глава Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин прибув вранці 24 квітня з першим візитом до Росії для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
  • Планується, що ввечері 24 квітня лідер КНДР приїде до Владивостока, де 25 квітня у нього запланована зустріч з Путіним.

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Росія КНДР Путін
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