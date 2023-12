Кім Чен Ину підігнали поїзд у РФ прямо під червону доріжку

Лідера Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ина, який прибув вранці 24 квітня з першим візитом до Росії, зустрів губернатор Приморського краю Олег Кожемяко разом з червоною доріжкою та короваєм.

Про це свідчать фото і відео зустрічі глави КНДР у Росії.

Зокрема, для Кім Чен Ина вистелили червону доріжку безпосередньо до трапу поїзда, який зупинився в точності біля потрібного місця.

Охоронці корейського лідера на ходу полірували поручні дверей потяга, а потім облаштовували вихід для Кім Чен Ина.

На станції його зустрічала російська делегація. Зокрема, Кожемяко, заступник міністра закордонних справ Росії Ігор Моргул, міністр з розвитку далекого Сходу Олександр Козлов разом з гуртом дівчат у народному вбранні з хлібом і сіллю.

Кім Чен Ин спустився по трапу на червону доріжку, привітався з Росією та спробував частування.

Світові ЗМІ, зокрема ВВС News, зазначають, що коровай на кілька годин став найбільш обговорюваною деталлю візиту. Російські чиновники запевняють, що коровай Кім Чен Ину сподобався.

