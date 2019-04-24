Ким Чен Ыну подогнали поезд в РФ прямо под красную дорожку
Лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, который прибыл утром 24 апреля с первым визитом в Россию, встретил губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе с красной дорожкой и караваем.
Об этом свидетельствуют фото и видео встречи главы КНДР в России.
В частности, Ким Чен Ыну устелили красную дорожку непосредственно к трапу поезда, который остановился в точности у нужного места.
Охранники корейского лидера на ходу протирали поручни дверей поезда, а затем обустраивали выход для Ким Чен Ына.
На станции его встречала российская делегация. В частности, Кожемяко, заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргул, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов вместе с группой девушек в народных костюмах с хлебом и солью.
Ким Чен Ын спустился по трапу на красную дорожку, поздоровался с Россией и попробовал угощение.
Мировые СМИ, в частности BBC News, отмечают, что каравай на несколько часов стал самой обсуждаемой деталью визита. Российские чиновники уверяют, что каравай Ким Чен Ыну понравился.
🇰🇵 North Korea's Kim Jong Un is welcomed in Khasal station with karavai, a traditional offering of bread and salt to guests in Russia pic.twitter.com/otUXHM9s7e— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 24 квітня 2019 р.
После встречи с Кожемяко, под музыку российского военного оркестра, который исполнял "Катюшу", Ким Чен Ын покинул вокзал на лимузине. У его машины, как обычно, бежали охранники.
VIDEO: Kim Jong Un has arrived in Russia for a summit with Putin and his running bodyguards are back pic.twitter.com/7IUnrvKReL— LIVE Breaking News (@NewsBreaking) 24 квітня 2019 р.
Напомним: