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Ким Чен Ыну подогнали поезд в РФ прямо под красную дорожку

Среда, 24 апреля 2019, 12:14

Лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, который прибыл утром 24 апреля с первым визитом в Россию, встретил губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе с красной дорожкой и караваем.

Об этом свидетельствуют фото и видео встречи главы КНДР в России.

В частности, Ким Чен Ыну устелили красную дорожку непосредственно к трапу поезда, который остановился в точности у нужного места.

 
INDIA TIMES POST

Охранники корейского лидера на ходу протирали поручни дверей поезда, а затем обустраивали выход для Ким Чен Ына.

На станции его встречала российская делегация. В частности, Кожемяко, заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргул, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов вместе с группой девушек в народных костюмах с хлебом и солью.

Ким Чен Ын спустился по трапу на красную дорожку, поздоровался с Россией и попробовал угощение.

Мировые СМИ, в частности BBC News, отмечают, что каравай на несколько часов стал самой обсуждаемой деталью визита. Российские чиновники уверяют, что каравай Ким Чен Ыну понравился.

 

После встречи с Кожемяко, под музыку российского военного оркестра, который исполнял "Катюшу", Ким Чен Ын покинул вокзал на лимузине. У его машины, как обычно, бежали охранники.

Напомним:

  • Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын прибыл утром 24 апреля с первым визитом в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • Планируется, что вечером 24 апреля лидер КНДР приедет во Владивосток, где 25 апреля у него запланирована встреча с Путиным.

Алена Мазуренко, УП
Темы: РосcияКНДРПутин
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