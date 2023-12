Ким Чен Ыну подогнали поезд в РФ прямо под красную дорожку

Лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, который прибыл утром 24 апреля с первым визитом в Россию, встретил губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе с красной дорожкой и караваем.

Об этом свидетельствуют фото и видео встречи главы КНДР в России.

В частности, Ким Чен Ыну устелили красную дорожку непосредственно к трапу поезда, который остановился в точности у нужного места.

Охранники корейского лидера на ходу протирали поручни дверей поезда, а затем обустраивали выход для Ким Чен Ына.

На станции его встречала российская делегация. В частности, Кожемяко, заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргул, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов вместе с группой девушек в народных костюмах с хлебом и солью.

Ким Чен Ын спустился по трапу на красную дорожку, поздоровался с Россией и попробовал угощение.

Мировые СМИ, в частности BBC News, отмечают, что каравай на несколько часов стал самой обсуждаемой деталью визита. Российские чиновники уверяют, что каравай Ким Чен Ыну понравился.

🇰🇵 North Korea's Kim Jong Un is welcomed in Khasal station with karavai, a traditional offering of bread and salt to guests in Russia pic.twitter.com/otUXHM9s7e