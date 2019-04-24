Нападники на Гандзюк дали викривальні покази – ГПУ

У Генеральній прокуратурі підтверджують, що у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк змінили підозру ймовірним виконавцям нападу.

Про це розповів 24 квітня "Українській правді" речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

"Вони беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм злочинів, надали правдиві, послідовні та повні покази про події, у тому числі й викривальні покази щодо своєї участі у злочині, а також участі у ньому інших осіб", – каже речник ГПУ.

За словами Лисенка, встановивши наявність достатніх доказів та підстав, згаданим співучасникам злочину було змінено раніше повідомлені підозри на ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою –ред.) , ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті про завдання тяжких ушкоджень передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

На уточнююче запитання, чи були пред’явлені нові підозри після викривальних показів ймовірних виконавців речник ГПУ відповів, що іншою додатковою інформацією щодо цього кримінального провадження не володіє.

*** З новини на прохання Генпрокуратури вилучено цитату, яка містить інформацію з ознакою розкриття таємниці слідства. За словами ГПУ, план дій слідства узгоджений із родиною загиблої та адвокатами.

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