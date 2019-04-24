Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нападники на Гандзюк дали викривальні покази – ГПУ

Середа, 24 квітня 2019, 14:01
Нападники на Гандзюк дали викривальні покази – ГПУ

У Генеральній прокуратурі підтверджують, що у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк змінили підозру ймовірним виконавцям нападу.

Про це розповів 24 квітня "Українській правді" речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

"Вони беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм злочинів, надали правдиві, послідовні та повні покази про події, у тому числі й викривальні покази щодо своєї участі у злочині, а також участі у ньому інших осіб", – каже речник ГПУ.

За словами Лисенка, встановивши наявність достатніх доказів та підстав, згаданим співучасникам злочину було змінено раніше повідомлені підозри на ч.2 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою –ред.) , ч.2 ст.121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого).

Санкція статті про завдання тяжких ушкоджень передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

На уточнююче запитання, чи були пред’явлені нові підозри після викривальних показів ймовірних виконавців речник ГПУ відповів, що іншою додатковою інформацією щодо цього кримінального провадження не володіє.

*** З новини на прохання Генпрокуратури вилучено цитату, яка містить інформацію з ознакою розкриття таємниці слідства. За словами ГПУ, план дій слідства узгоджений із родиною загиблої та адвокатами.

Нагадаємо:

  • 24 квітня видання "Слідство.Інфо" повідомило, що п’ятьом імовірним виконавцям убивства активістки Катерини Гандзюк змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: напад на ГандзюкГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

Усі новини...
напад на Гандзюк
Справа Каті Гандзюк. Феномен громадянського суспільства
Суд виніс вирок організаторам вбивства Гандзюк: Мангер і Левін отримали по 10 років
Суд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня
Останні новини
09:44
У Києві через обстріли частина приватних будинків залишилась без світла
09:21
Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва
09:18
Проти світового порядку насильства - Анналена Бербок
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: