Напавшие на Гандзюк дали обличительные показания – ГПУ

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Среда, 24 апреля 2019, 14:01

В Генеральной прокуратуре подтверждают, что в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк изменили подозрение вероятным исполнителям нападения.

Об этом рассказал 24 апреля "Украинской правде" пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Они безоговорочно признали свою виновность в совершении инкриминируемых им преступлений, предоставили правдивые, последовательные и полные показания о событиях, в том числе и обличительные показания относительно своего участия в преступлении, а также участия в нем других лиц", – говорит спикер ГПУ.

По словам Лысенко, установив наличие достаточных доказательств и оснований, упомянутым соучастникам преступления были изменены ранее сообщенные подозрения на ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору - ред.), Ч.2 ст.121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи о нанесение тяжких повреждений предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

На уточняющий вопрос, были ли предъявлены новые подозрения после разоблачительных показаний указанных лиц пресс-секретарь ГПУ ответил, что другой дополнительной информацией по этому уголовному производству не владеет.

*** Из новости по просьбе Генпрокуратуры изъята цитата, которая содержит информацию с признаком раскрытия тайны следствия. По словам ГПУ, план действий следствия согласован с семьей погибшей и адвокатами.

Напомним:

  • 24 апреля издание "Слидство.Инфо" сообщило, что пяти вероятным исполнителям убийства активистки Екатерины Гандзюк изменили подозрение с убийства умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Валентина Романенко, УП

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Темы: нападение на Гандзюк Генпрокуратура
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