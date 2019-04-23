Ймовірних нападників на Гандзюк вже не підозрюють у вбивстві – ЗМІ

П’ятьом імовірним виконавцям убивства активістки Катерини Гандзюк змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо", зазначаючи, що журналісти дізнались про це під час судового засідання у вівторок.

Зазначається, що тепер Генпрокуратура інкримінує В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу та Микиті Грабчуку нанесенні тяжких ушкоджень, що передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

При цьому за умисне вбивство, в якому чоловіків підозрювали до того, можна отримати суворіше покарання – позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Крім того, видання повідомляє, з посиланням на власні джерела, що аналогічно підозру змінили Сергієві Торбіну, який, за версією слідства, організував групу нападників.

"Українська правда" звернулась по коментар до Генпрокуратури, однак там ані підтвердили, ані спростували інформацію.

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