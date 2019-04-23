Ймовірних нападників на Гандзюк вже не підозрюють у вбивстві – ЗМІ
П’ятьом імовірним виконавцям убивства активістки Катерини Гандзюк змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Про це повідомляє "Слідство.Інфо", зазначаючи, що журналісти дізнались про це під час судового засідання у вівторок.
Зазначається, що тепер Генпрокуратура інкримінує В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу та Микиті Грабчуку нанесенні тяжких ушкоджень, що передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.
При цьому за умисне вбивство, в якому чоловіків підозрювали до того, можна отримати суворіше покарання – позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Крім того, видання повідомляє, з посиланням на власні джерела, що аналогічно підозру змінили Сергієві Торбіну, який, за версією слідства, організував групу нападників.
"Українська правда" звернулась по коментар до Генпрокуратури, однак там ані підтвердили, ані спростували інформацію.
Нагадаємо:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюккислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеруоголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.
- Згодом генпрокурор Юрій Луценко розказав, як, за версією слідства, Мангер готував убивство Гандзюк.
- Вночі 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 2,5 млн грн. Пізніше його адвокат вніс за нього заставу, і голова облради вийшов на волю.
- Батько Гандзюк заявив, що організатор вбивства його дочки співпрацював з партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером та членом БПП Андрієм Гордєєвим.
- Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.
- Слідство стверджувало, що доказів проти Гордєєва немає.