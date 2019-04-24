У Росії запустили хвилю постів про "казкового Путіна"

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Середа, 24 квітня 2019, 14:47

Користувачі соцмереж запустили флешмоб після того, як російський суд оштрафував жителя Новгородської області РФ Юрія Картижева за законом про неповагу до влади.

Про це повідомляє Meduza.

Картижева оштрафували на 30 тисяч рублів за новим законом за два пости у "ВКонтакте" зі словами "Путін – казковий дол...". За словами блогера, його сторінку зламали і відредагували пости.

Тепер багато користувачів соцмереж пишуть пости, в яких повторюють фразу зі згадуванням президента Росії: "Путін – казковий *******".

Деякі закликають вивести відповідний хештег у тренди, щоб підтримати оштрафованого чоловіка.

Частина користувачів пропонує свої варіанти слова, прихованого за зірочками.

Інші наводять історичні паралелі.

Одним із перших про флешмоб повідомив Znak.com.

Після виходу публікації Роскомнадзор надіслав виданню повідомлення про порушення, не пов'язане з матеріалом про флешмоб, розповів заступник головного редактора Znak.com Дмитро Колезев. Він назвав це збігом.

Фраза "казковий *******" – це цитата з фільму "Даун Хаус", знятого в 2001 році Романом Качановим за мотивами роману Федора Достоєвського "Ідіот".

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Теми: Путін Росія соцмережі свобода слова
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