У Росії запустили хвилю постів про "казкового Путіна"

Користувачі соцмереж запустили флешмоб після того, як російський суд оштрафував жителя Новгородської області РФ Юрія Картижева за законом про неповагу до влади.

Про це повідомляє Meduza.

Картижева оштрафували на 30 тисяч рублів за новим законом за два пости у "ВКонтакте" зі словами "Путін – казковий дол...". За словами блогера, його сторінку зламали і відредагували пости.

Тепер багато користувачів соцмереж пишуть пости, в яких повторюють фразу зі згадуванням президента Росії: "Путін – казковий *******".

Деякі закликають вивести відповідний хештег у тренди, щоб підтримати оштрафованого чоловіка.

А если «сказочный *****» — это оскорбление власти, то как будет без оскорбления?

«Настоящий *****»?

Что ж, с этим можно согласиться. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 23 апреля 2019 г.

Уважаемый Владимир Владимирович (сказочный*****) Путин — Дженкинс (@zaratushtro) 24 квітня 2019 р.

Частина користувачів пропонує свої варіанти слова, прихованого за зірочками.

Надпись «Путин - ***ер» подарила нам с @plushev феерию лозунгов: Путин - супер, Путин вытер и Путин - эклер. Но вот что делать с «Путин - сказочный *******»?! — Tania Felgengauer (@t_felg) 24 апреля 2019 г.

Сказочный дармоед. — МПА Дорин🏳️‍🌈 (@alina_sava) 24 апреля 2019 г.

Сказочный воблоед — Pan Maxim (@panmaximm) 24 апреля 2019 г.

Сказочный стерхолёт — Нино Буадзе (@Tbili5) 24 апреля 2019 г.

Інші наводять історичні паралелі.

Иван Грозный, Путин Сказочный — Sergey Dikarev (@SergeWilder) 24 апреля 2019 г.

Вот так правители получают к имени дополнительные стикеры. Иван - Грозный, Екатерина - Великая, Владимир - Сказочный. — Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 24 апреля 2019 г.

Одним із перших про флешмоб повідомив Znak.com.

Після виходу публікації Роскомнадзор надіслав виданню повідомлення про порушення, не пов'язане з матеріалом про флешмоб, розповів заступник головного редактора Znak.com Дмитро Колезев. Він назвав це збігом.

Фраза "казковий *******" – це цитата з фільму "Даун Хаус", знятого в 2001 році Романом Качановим за мотивами роману Федора Достоєвського "Ідіот".