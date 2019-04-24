В России запустили волну постов о "сказочном Путине"

Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как российский суд оштрафовал жителя Новгородской области РФ Юрия Картыжева по закону о неуважении к власти.

Об этом сообщает Meduza.

Картыжева оштрафовали на 30 тысяч рублей по новому закону за два поста "ВКонтакте" со словами "Путин – сказочный дол…". По словам блогера, его страницу взломали и отредактировали посты.

Теперь многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяют фразу с упоминанием президента России: "Путин – сказочный *******".

Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.

А если «сказочный *****» — это оскорбление власти, то как будет без оскорбления?

«Настоящий *****»?

Что ж, с этим можно согласиться. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 23 апреля 2019 г.

Уважаемый Владимир Владимирович (сказочный*****) Путин — Дженкинс (@zaratushtro) 24 квітня 2019 р.

Часть пользователей предлагает свои варианты слова, скрытого за звездочками.

Надпись «Путин - ***ер» подарила нам с @plushev феерию лозунгов: Путин - супер, Путин вытер и Путин - эклер. Но вот что делать с «Путин - сказочный *******»?! — Tania Felgengauer (@t_felg) 24 апреля 2019 г.

Сказочный стерхолёт — Нино Буадзе (@Tbili5) 24 апреля 2019 г.

Другие проводят исторические параллели.

Иван Грозный, Путин Сказочный — Sergey Dikarev (@SergeWilder) 24 апреля 2019 г.

Вот так правители получают к имени дополнительные стикеры. Иван - Грозный, Екатерина - Великая, Владимир - Сказочный. — Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 24 апреля 2019 г.

Одним из первых о флешмобе сообщил Znak.com.

После выхода публикации Роскомнадзор прислал изданию уведомление о нарушении, не связанном с материалом о флешмобе, рассказал заместитель главреда Znak.com Дмитрий Колезев. Он назвал это совпадением.

Фраза "сказочный *******" – это цитата из фильма "Даун Хаус", снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского "Идиот".