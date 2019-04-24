Київ вийшов з угоди про секретні винаходи СРСР

Кабінет міністрів припинив дію ще двох угод в рамках СНД: про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів та угоди про методологічне співставлення і створення загальної статистичної бази економічного союзу.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 24 квітня, інформує прес-служба Мінекономрозвитку.

Першу вищевказану угоду було підписано 4 червня 1999 року у Мінську, її розробили з метою забезпечити правову охорону секретних винаходів, що були створені у колишньому СРСР.

Зазначається, що на сьогодні правові відносини між державами-учасницями угоди в цій сфері вже відсутні. Сама ж угода є в цілому застарілою і не відповідає сучасному стану економічних відносин між країнами, що входять до СНД.

Угода про методологічне співставлення і створення загальної статистичної бази Економічного союзу CНД укладена 10 лютого 1995 року в Алмати з метою створення загальної статистичної бази, формування якої забезпечується на основі переліку показників для міждержавного обміну між країнами-учасниками СНД.

Однак, у сучасних реаліях вона вже давно втратила своє практичне значення та не застосовується.

"Слід відзначити, що вся необхідна і потенційно корисна статистична інформація, зокрема економічного характеру, в повному обсязі розміщена у відкритому доступі на офіційних веб-сайтах статистичних органів країн", – зазначають у Мінекономрозвитку.

Тепер Міністерство закордонних справ у встановленому порядку повідомить Виконавчий комітет СНД про припинення для України дії зазначених угод.