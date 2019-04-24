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Киев вышел из соглашения о секретных изобретениях СССР

Среда, 24 апреля 2019, 15:18

Кабинет министров приостановил действие еще двух соглашений в рамках СНГ: о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений и о создании общей статистической базы экономического союза.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 24 апреля, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Первое вышеуказанное соглашение было подписано 4 июня 1999 года в Минске, его разработали с целью обеспечить правовую охрану секретных изобретений, созданных в СССР.

Отмечается, что на сегодня правовые отношения между государствами-участниками соглашения в этой сфере уже отсутствуют. Сама же сделка является в целом устаревшей и не соответствует современному состоянию экономических отношений между странами, входящими в СНГ.

Соглашение о методологическом сопоставлении и создании общей статистической базы Экономического союза CНД заключено 10 февраля 1995 года в Алматы с целью создания общей статистической базы, формирование которой обеспечивается на основе перечня показателей для межгосударственного обмена между странами-участниками СНГ.

Однако в современных реалиях документ уже давно потеряла свое практическое значение и не применяется.

"Следует отметить, что вся необходимая и потенциально полезная статистическая информация, в том числе экономического характера, в полном объеме размещена в открытом доступе на официальных сайтах статистических органов стран", - отмечают в Минэкономразвития.

Теперь Министерство иностранных дел в установленном порядке сообщит Исполнительный комитет СНГ о прекращении для Украины действия указанных соглашений.

Украинская правда

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Темы: СНГзаконодательство
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